Dame Felicity Lott, légende de l'opera, s'est éteinte à 79 ans

La soprano britannique Dame Felicity Lott, figure majeure de l'opéra international, est décédée le 16 mai 2026. Connue pour son talent exceptionnel, notamment dans le répertoire français, elle laisse un héritage musical inoubliable.

La soprano britannique Dame Felicity Lott , dont les talents vocaux et l'élégance artistique ont marqué le monde lyrique international, s'est éteinte dimanche 16 mai 2026 à l'âge de 79 ans.

Déjà en fin de vie après une lutte contre un cancer, elle laisser derrière elle un héritage musical d'une exceptionnelle beauté, particulièrement en France où elle s'était spécialisée dans le répertoire français. Née le 8 mai 1947 à Cheltenham, elle avait étudié le français au Royal Holloway College de Londres avant de se perfectionner en France, notamment au conservatoire de Grenoble, où elle avait été remarquée pour son talent unique.

Durant sa carrière, Dame Felicity Lott s'est illustrée sur les grandes scènes internationales, devenant l'une des interprètes les plus reconnues de compositeurs tels que Richard Strauss, Wolfgang Amadeus Mozart et Jacques Offenbach. Elle a été anoblie par la reine Élisabeth II en 1996, couronnant une carrière riche de nombreuses performances inoubliables.

En France, elle reste particulièrement attachante pour son récital donné à Auch en 2012, lors du festival Éclats de Voix, où elle avait offert une interprétation magistrale accompagnée à la harpe par Isabelle Moretti. Les organisateurs du festival Éclats de Voix, profondément touchés par sa disparition, ont tenu à lui rendre un hommage vibrant.

Patrick de Chirée, président du festival, a souligné son don particulier pour la langue française, rare chez les chanteurs anglo-saxons, et son art à la fois geste de simplicité et d'authenticité. Décrite comme une joie pure et un humour digne de l'élégance anglaise, Dame Felicity Lott laisse un vide dans le monde de la musique classique et dans le cœur de ceux qui ont eu le privilège de l'entendre





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