Aston Martin fait son entrée au Dakar 2026 en alignant Fernando Alonso, Sébastien Loeb et Lucas Moraes. Décryptage du programme de la marque britannique.

Aston Martin annonce sa participation officielle au Rallye Dakar 2026 en alignant une formation d'exception pilotée par trois champions mondiaux. La marque britannique confirme l'engagement de Fernando Alonso, Sébastien Loeb et Lucas Moraes pour ce rallye-raid prestigieux.

Aston Martin et sa triple équipe au départ du Dakar

La marque britannique Aston Martin a confirmé mardi son entrée dans l'arène du Rallye Dakar pour son édition 2026. Cette annonce marque une étape historique pour le constructeur, qui fait sa première participation à cette course légendaire. L'écurie alignera trois voitures pour la compétition, confiées à des pilotes de niveau international.

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Le trio de tête comprend le champion du monde de Formule 1 Fernando Alonso, le nonuple champion du monde de rallye Sébastien Loeb et le champion du monde de rallye raid Lucas Moraes. Ces trois pilotes représentent l'élite du sport automobile mondial. Leur association symbolise la puissance de la nouvelle stratégie de Aston Martin sur les terrains les plus difficiles.

Lucas Moraes pilotera la troisième voiture de l'équipe, baptisée Aston Martin Dreadnought. Ce véhicule a été développé en collaboration avec la structure spécialisée Prodrive. Cette collaboration technique vise à maximiser les performances de l'écurie sur les étapes les plus exigeantes du parcours africain.

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Une ambition sportive pour Fernando Alonso et Aston Martin

Fernando Alonso revient au Dakar après une expérience marquante en 2020, où il avait terminé 13e au classement général. Lors de cette édition précédente, il avait notamment remporté la deuxième place d'une étape spécifique. Cette performance avait démontré son potentiel dans ce type de compétition tout en restant fidèle à sa priorité actuelle.

L'Espagnol de 45 ans a prolongé son contrat avec Aston Martin pour continuer à courir en Formule 1. Son planning début 2027 s'annonce particulièrement chargé avec ces deux activités conjointes. Il a déclaré avoir longtemps réfléchi à cette double participation avant de se décider.

Le champion du monde de F1 a souligné que la Formule 1 reste sa priorité absolue. Cependant, il considère ce défi comme une occasion de mettre à l'épreuve ses compétences de pilote. Il retrouve Marc Coma comme copilote, un ancien champion du monde de moto à cinq reprises qui l'avait accompagné en 2020.

La quête de victoire de Sébastien Loeb et de son équipage

Sébastien Loeb, champion du monde de rallye à neuf reprises, se lance dans un nouveau défi avec Aston Martin. L'Alsacien de 52 ans était sans volant depuis le retrait de Dacia. Cette nouvelle aventure lui permet de continuer à jouer les premiers rôles dans la compétition.

Le Français possède un palmarès riche avec 28 victoires d'étape à son actif. Il a terminé cinq fois sur le podium final du Dakar lors de participations précédentes. Il a notamment été deuxième à trois reprises en 2017, 2022 et 2023. Ces résultats témoignent de sa régularité et de sa proximité avec le titre.

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Loeb a déclaré que remporter le Dakar est un objectif très important pour lui. Il affirme que la motivation est au rendez-vous pour continuer à travailler jusqu'à la victoire. Il sera associé à Fabian Lurquin comme copilote pour cette campagne ambitieuse. Leur objectif est d'arriver au départ prêts à se battre pour la première place.

Enjeux et conséquences pour la marque et les pilotes

Cette participation d'Aston Martin au Dakar 2026 marque un tournant pour l'image de la marque. En alignant des champions aussi reconnus, Aston Martin montre sa volonté de s'imposer dans les sports mécaniques les plus exigeants. La collaboration avec Prodrive renforce la crédibilité technique de l'écurie.

Les pilotes espèrent que cette expérience renforcera leur notoriété dans le monde du rallye-raid. Pour Aston Martin, il s'agit de démontrer la robustesse et la performance de ses véhicules hors circuit. Les prochains mois seront déterminants pour préparer ces véhicules aux conditions extrêmes du Dakar.

La participation d'Alonso et de Loeb attire l'attention médiatique mondiale sur cette édition 2026. Les supporters attendent de voir si les trois pilotes parviendront à conquérir le podium. L'épreuve du Dakar teste à la fois les machines et la résilience humaine dans des conditions uniques. Aston Martin vise à laisser une marque forte dans l'histoire de cette course.