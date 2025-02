Dacia Gueudet Lisieux présente en avant-première le nouveau SUV Bigster

La concession Dacia Gueudet de Lisieux accueillera le nouveau SUV Bigster dans le cadre de l'initiative nationale Bigster Expérience.

La marque Dacia lance Bigster Expérience, une initiative nationale de découverte exclusive du tout nouveau SUV segment C de l'entreprise. La concession Dacia Gueudet de Lisieux (Calvados) aura le privilège d'accueillir ce véhicule flambant neuf parmi les premières en France, offrant à ses clients l'occasion de l'admirer avant sa disponibilité officielle.

\Cette expérience unique permettra aux clients de plonger dans l'univers Dacia et d'explorer le Bigster dans un cadre itinérant et exclusif avant son arrivée dans les concessions au printemps prochain. \Au fil des mois, Bigster Expérience parcourra plus de 120 étapes en France d'ici avril 2025. Cela permettra aux clients de différentes régions du pays d'être parmi les premiers à découvrir le design, l'habitabilité et les équipements du Bigster. La concession Dacia Lisieux Gueudet aura l'honneur d'accueillir ce nouveau modèle du lundi 17 au mardi 18 février 2025. \Dacia Gueudet Lisieux, située à l'adresse Avenue Jean-Charles Contel à Glos, est joignable au téléphone au 02 31 32 44 44. Suivez l'actualité de vos villes et médias préférés en vous inscrivant à Mon Actu





