Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, est fortement critiqué après la révélation d’un vol important de société à saison-liquide caché dans sa résidence. Entre les éventualités d’une destitution et sa défense acharnée, l’affaire Phala Phala continue de secouer le pays.

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa , est au cœur d’une tempête politique depuis la révélation d’un scandale accessible à son domicile. En juin 2022, l’ancien directeur des services de renseignement, Arthur Fraser, a accusé le chef de l’État d’avoir caché une somme colossale de 580 000 dollars américains dissimulée dans un canapé de sa ferme de Phala Phala , dans le Limpopo.

Selon les allégations, des voleurs auraient emporté le butin avant que la police ne soit alertée. La présidence a confirmé le vol, mais a nié toute négligence, expliquant que cette somme provenait de la vente de bétail rare, une activité commerciales à laquelle Cyril Ramaphosa se consacre depuis des années.

Cependant, le rapport d’une commission indépendante établi par l’Assemblée nationale en novembre 2022 a remis en cause cette version. Les enquêteurs ont estimé que la somme en question ne pouvait être entièrement justifiée par la vente d’animaux et que le président aurait pu abuser de ses fonctions en organisant une contre-enquête privée sans recourir aux instances légales. Cette conclusion a conduit à la recommandation d’ouvrir une procédure de destitution contre Cyril Ramaphosa.

Bien qu’un vote de l’Assemblée ait été favorable à la poursuite de ses fonctions, la Cour constitutionnelle sud-africaine a finalement statué en mai 2026 que cette décision était inconstitutionnelle et a ordonné l’ouverture d’un comité spécial pour évaluer le cas de possible destitution. Au même moment, l’hebdomadaire Mail & Guardian, institutionnalisée journaliste sud-africaine depuis 1985, continue de couvrir avec rigueur l’actualité locale et internationale.

Née du fonds d’investissement Media Development Investment Fund (MDIF), qui a revendiqué sa majorité en 2024, cette publication milite pour une Afrique du Sud plus ouverte et solidaire. Sa ligne éditoriale, résolument progressiste, en fait un pilier central du pluralisme médiatique dans le pays. Parallèlement, une étude approfondie propose un regard inédit sur la Russie actuel, quatre ans après le déclenchement de la guerre en Ukraine.

Réalisé par des sources en exil, ce dossier montre comment la sociopolitique russe évolue sous le regard du président Vladimir Poutine, où la guerre est omniprésente dans tous les domaines





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