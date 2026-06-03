Cyril Hanouna révèle que Matthieu Delormeau n'a pas de contrat avec W9

L'animateur Cyril Hanouna a révélé que Matthieu Delormeau n'a pas de contrat avec W9 et n'est donc pas obligé de se présenter dans l'émission. Matthieu Delormeau a expliqué qu'il n'était pas retourné dans l'émission à cause de la promotion de son livre.

Cyril Hanouna a révélé que Matthieu Delormeau n'a pas de contrat avec W9 et n'est donc pas obligé de se présenter dans l' émission . Sa dernière apparition dans l' émission remonte au 23 avril 2026.

L'animateur a plaisanté en disant que certains chroniqueurs viennent dans l'émission, puis tombent dans les escaliers. Il a précisé qu'il ne parlait pas de Matthieu Delormeau en particulier. De son côté, Matthieu Delormeau a expliqué qu'il n'était pas retourné dans l'émission à cause de la promotion de son livre. Il a également fait une mise au point sur sa relation avec la chroniqueuse Shana Loustau





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