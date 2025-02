Cyril Hanouna Face à l'Inconnu: Décisions Difficiles et Perspectives pour l'Animateur

L'avenir de Cyril Hanouna est incertain suite à la décision de l'Arcom de ne pas renouveler la fréquence de C8. Trois options s'offrent à lui : rester sur Canal+, rejoindre M6, ou se lancer en politique. Chaque choix présente des défis et des opportunités, soulevant des questions sur sa carrière et l'avenir de son émission phare, « Touche pas à mon poste ».

La décision de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle ( Arcom ) de ne pas renouveler la fréquence de C8 sur la télévision numérique terrestre (TNT) a suscité un grand choc dans le paysage audiovisuel français. La chaîne du groupe Canal+ va disparaître après le vendredi 28 février 2025. Son animateur phare, Cyril Hanouna , n'a pas encore tranché concernant son avenir.

Pour l'instant, trois options s'offrent à lui : rester sur Canal+, rejoindre M6, ou se lancer dans une nouvelle carrière en politique. « Je n’ai pas encore pris ma décision. Je vous la donnerai le 27 février lors de la dernière. Mais quand je vois l’état de la France, il peut y avoir une surprise », a récemment déclaré Cyril Hanouna pendant l'émission Touche pas à mon poste. S'il décide de rester sur Canal+, l'animateur devra trouver un nouvel écrin pour son émission. Après avoir vu Vincent Bolloré lui refuser un créneau sur CNews, selon les informations de Libération, le présentateur pourrait atterrir du côté de CStar. Cyril Hanouna effectuerait un retour au divertissement pur en signant avec M6. En cas de départ chez M6, Cyril Hanouna rejoindrait les antennes de W9 et de Fun Radio. Une hypothèse qui a suscité une levée de bouclier au sein du groupe. Pour rappel, Karine Le Marchand a menacé de quitter M6 si jamais l'animateur était recruté. De leur côté, les sociétés des journalistes (SDJ) de M6 et de RTL se sont prononcées contre l'arrivée du présentateur au sein du groupe.La direction du groupe M6 s'est montrée transparente concernant ses négociations avec Cyril Hanouna. Les dirigeants souhaitent travailler avec lui sur un projet de divertissement, pas sociétal ou politique. Quelque chose de très différent de ce que fait actuellement Cyril sur ses antennes. En bref, Touche pas à mon poste reviendrait à son ancienne ligne éditoriale consacrée à l'univers des médias. Dans le cas où l'émission allait être relancée sur W9. Les observateurs mettent en garde le groupe M6 au sujet de l'animateur. Malgré cela, certains observateurs cités par Libération ne voient pas l'arrivée de Cyril Hanouna sur M6 d'un très bon œil. « Refaire rentrer le diable dans sa boîte. Pour avoir le Hanouna d'il y a dix ans. Ça reste une prise de risque significative », a notamment déclaré l'un d'entre eux. Pour autant, le jeu en vaudrait la chandelle pour le groupe M6, dont les audiences déclines ces derniers temps. « Avec Hanouna, il feraient un beau coup en doublant, voir triplant les audiences du soir de W9, qui sont d'environ 400 000 téléspectateurs en moyenne actuellement », a notamment indiqué un producteur chevronné. Toutefois, ce dernier a également mis les dirigeants du groupe M6 en garde. « Ils ont la prétention de penser qu'ils sauront le gérer. Peut-être en ne le mettant pas en direct. Mais Cyril Hanouna sera alors moins efficace », a-t-il ainsi conclu.





Cyril Hanouna C8 Arcom M6 Canal+ Touche Pas À Mon Poste Télévision Française Perspectives

