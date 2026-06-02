Cyril Hanouna évoque le retour incertain de Matthieu Delormeau dans Tout beau, tout neuf

L'animateur de TPMP a répondu aux déclarations de son ancien chroniqueur et précisé que la décision de le reprendre ou non à la rentrée n'est pas encore prise. Il a comparé la situation au PSG avec Mbappé.

Cyril Hanouna , l'animateur de Touche pas à mon poste, a réagi aux récentes déclarations de Matthieu Delormeau lors de l'émission Quelle époque ! diffusée sur France 2 le samedi 30 mai.

Invité par Léa Salamé, Hanouna a fait une mise au point sur le retour possible de son ancien chroniqueur dans l'émission Tout beau, tout neuf, qu'il anime également. Interrogé sur ses projets pour la rentrée, il a déclaré : "En ce moment, je suis à fond dans le livre. Et puis je ne sais pas… Qu'est-ce que je devrais faire selon vous à la rentrée ?

" Des propos qui ont relancé les spéculations sur la composition de son équipe pour la saison prochaine. L'animateur a ensuite abordé directement le cas de Matthieu Delormeau. Selon lui, rien n'est encore décidé quant à son retour.

"On attend de voir déjà si on peut avoir de la place si Matthieu veut revenir. Ce qui n'est pas sûr parce que j'ai énormément de demandes et j'ai énormément de talents qui veulent revenir", a-t-il expliqué. Hanouna a souligné les contraintes logistiques : "Ça va être compliqué de pousser les murs.

" Il a rappelé que la décision lui appartenait : "On verra, mais c'est à nous de voir. " Il a ajouté qu'il devait encore "composer l'équipe" pour l'année prochaine. Pour illustrer la difficulté de faire revenir Delormeau, il a utilisé une métaphore sportive : "Vous avez vu le PSG avec Kylian Mbappé, ils n'ont rien gagné. Sans Kylian Mbappé, ils ont tout gagné.

" Une comparaison qui n'augure rien de bon pour l'ancien chroniqueur. Cyril Hanouna a également tenu à souligner le mérite nécessaire pour faire partie de son équipe.

"Ici, c'est le premier talk de France. Le premier talk de France, il se mérite", a-t-il affirmé, précisant qu'il reçoit "tous les jours des demandes pour venir dans l'émission". Il a ajouté : "On prendra les meilleurs, les plus motivés et bien entendu, ceux qui sont fiers d'être ici.

" Malgré ces critères stricts, Hanouna a reconnu le talent de Delormeau : "Je l'ai pris parce que c'est le talent d'abord. Et Matthieu, je le pense vraiment, c'est un très grand talent. Et je suis très heureux qu'il ait été avec nous.

" Il a toutefois insisté sur l'importance de l'esprit d'équipe : "L'important c'est de mouiller le maillot et d'être fier de son club. " L'animateur a par ailleurs confirmé qu'il travaillait déjà sur la saison prochaine, dévoilant quelques premiers noms de chroniqueurs, sans donner plus de détails. Cette affaire intervient alors que Matthieu Delormeau avait quitté l'émission après une altercation avec un assistant de production, qualifiée de "petite altercation" par Hanouna, qui n'a pas souhaité en dire plus





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