Cyril Hanouna dévoile les coulisses de la grande dernière de Tout beau, tout neuf avec une projection massive de chocolat

Cyril Hanouna, l’animateur vedette de Tout beau, tout neuf, a profité de la grande dernière de l’émission pour dévoiler les secrets de fabrication du faux départ de son chroniqueur phare, Gilles Verdez. Ce canular mémorable s’est terminé par une projection massive de chocolat sur toute l’équipe, surprenant les téléspectateurs comme les chroniqueurs en plateau.

Vous voulez que je vous dise la vérité ? : Cyril Hanouna dévoile comment il a berné toute son équipe pour la grande dernière de Tout beau, tout neuf ce jeudi 11 juin.

L’animateur vedette en a profité pour révéler les secrets de fabrication du faux départ de son chroniqueur phare, Gilles Verdez. Ce canular mémorable s’est terminé par une projection massive de chocolat sur toute l’équipe, surprenant les téléspectateurs comme les chroniqueurs en plateau. Vidéo Voici - TBT9 : cette énorme blague faite par Cyril Hanouna et Gilles Verdez pour la dernière de l’année (ZAP TV





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