Cyril Féraud rend hommage à Théo Curin lors de ZAPTV. L'animateur de Slam partage ses conseils précieux et exprime son admiration pour le successeur qui a repris le jeu de lettres sur France 3.

La chaîne France 3 a connu une transition majeure dans la présentation de son jeu de lettres emblématique avec l'arrivée de Théo Curin aux commandes de Slam depuis la rentrée 2024. Cette succession fait l'objet d'éloges publics de la part de son prédécesseur, Cyril Féraud, qui a tenu à saluer les qualités de son remplaçant lors de son intervention dans l'émission Tout le monde veut prendre sa place sur France 2.

Émission ZAPTV : Déclaration d'admiration publique

Une participante originaire de la Drôme a exprimé sa déception de n'avoir pas pu jouer dans Slam avec Cyril Féraud lorsque ce dernier animait encore le programme. Ce constat a servi de déclencheur à l'animateur de France 2 pour adresser un message tendre et appuyé à Théo Curin. Cyril Féraud a ainsi proclamé avec sincérité son admiration totale pour son successeur, soulignant l'excellence du travail accompli depuis le 15 mars 1985, date de sa propre naissance à Digne-les-Bains, mais se concentrant ici sur l'actualité télévisuelle.

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Héritage et mentorat de Cyril Féraud vers Théo Curin

Le lien entre les deux hommes s'est tissé dès que Cyril Féraud a quitté les manettes de France 3 pour se consacrer exclusivement à l'émission au fauteuil rouge sur France 2. Avant son départ définitif, Cyril Féraud a prodigué des conseils précieux à Théo Curin pour l'aider dans sa nouvelle mission. Il lui a notamment recommandé de visionner les rushs des émissions enregistrées afin d'identifier les imperfections et de rectifier le tir immédiatement. Théo Curin a appliqué scrupuleusement ces directives techniques, démontrant une rigueur exemplaire.

Parcours de Cyril Féraud et succès de la nouvelle direction

La carrière de Cyril Féraud sur France Télévisions est marquée par plusieurs étapes importantes depuis 2008. En 2010, France 3 lui a confié la présentation d'émissions de première partie de soirée comme Le Tournoi d'orthographe et Le Grand Bêtisier. L'année suivante, il a animé Le Grand Jeu et a été sollicité en décembre 2011 pour participer à Fort Boyard à l'âge de 26 ans. Le 20 février 2015, il a terminé deuxième du Grand Concours des animateurs derrière Julien Arnaud sur TF1. Il a également co-présenté l'émission Village Départ pendant le Tour de France en 2015 et 2016 avec Laurent Luyat.

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Événements marquants pour Théo Curin en 2026

L'animateur de Slam, âgé de 26 ans, traverse une période riche en révélations personnelles et professionnelles. Le lundi 9 novembre 2026, il a confirmé dans un entretien accordé à Télé Star avoir retrouvé l'amour après sa séparation d'avec Marie-Camille Fabas. Cette nouvelle relation est entretenue depuis plusieurs mois. Sur le plan du travail, le 4000e numéro de Slam a marqué une étape symbolique en accueillant Cyril Féraud aux côtés de Laurent Luyat et Magali Ripoll, permettant des retrouvailles chaleureuses accompagnées d'une surprise concoctée par l'ancien maître des lieux.

Continuité et réception du public de la nouvelle génération

La prise de fonction de Théo Curin a suscité de vifs débats et des curiosités légitimes parmi les téléspectateurs. Certains fans s'interrogeaient sur d'éventuelles rivalités avant la relève, mais Théo Curin a révélé avoir surmonté ses peurs initiales. La transition s'effectue dans le respect des codes établis, avec une attention particulière portée à la bienveillance, qualité que Cyril Féraud attribue à son successeur. Les réactions du public pour les premières émissions de Théo Curin témoignent d'une adaptation progressive et positive, consolidant la place du jeu de lettres sur la chaîne publique.