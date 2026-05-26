Cyril Féraud, animateur et producteur audiovisuel français, a récemment révélé le lien spécial qu'il a avec Vincent, le champion de Tout le monde veut prendre sa place. Les deux hommes sont désormais très proches et ont tissé des liens complices.

Cyril Féraud révèle le lien spécial qu'il a avec Vincent , le champion de Tout le monde veut prendre sa place. Les deux hommes sont désormais très proches et ont tissé des liens complices.

Au-delà de cet esprit de camaraderie, qu'adorent les téléspectateurs de France 2, les deux hommes peuvent compter l'un sur l'autre pour se soutenir. Cyril Féraud a récemment décroché sa 214e victoire dans le fauteuil rouge, détrônant ainsi Marie-Christine qui détenait ce record depuis huit ans. L'animateur a alors assuré que Vincent le soutenait dans les moments de fatigue. Les fidèles téléspectateurs de France 2 n'ont d'ailleurs pas fini de voir ce duo à l'écran.

Cet été, Vincent sera de l'aventure dans Passionnée par la royauté depuis toujours, Clémence Leroy est aussi méticuleuse que la reine Elizabeth II en matière de protocole. Une grimace de petit prince, une tenue inhabituelle ou un rituel chamboulé… Rien ne lui échappe ! Journaliste depuis une dizaine d'années, elle ne se lasse pas de conter le quotidien des têtes couronnées.

Cyril Féraud, né le 15 mars 1985 à Digne-les-Bains, est un animateur et producteur audiovisuel français, exerçant principalement sur France Télévisions depuis 2008. Il a présenté différentes émissions de première partie de soirée comme Le Tournoi d'orthographe et Le Grand Bêtisier. L'année suivante, il anime Le Grand Jeu.

Par ailleurs, il est sollicité en décembre 2011 par la production de Fort Boyard, mais en tant que participant. Il a alors 26 ans. Le 20 février 2015, il termine deuxième du Grand Concours des animateurs derrière Julien Arnaud, sur TF1. Cyril Féraud a alors 30 ans.

En 2015 et 2016, pendant toute la durée du Tour de France, il co-présente l'émission Village Départ avec Laurent Luyat. Cyril Féraud et Hermine de Clermont-Tonnerre lors du gala d'Enfance Majuscule donné au profit de l'enfance maltraitée à la salle Gaveau à Paris, en 2017. En 2018, il présente pour la deuxième saison la tournée Âge Tendre, avec 62 représentations en France, Belgique et Suisse données par une dizaine d'artistes comme Sheila, Dave et Dick Rivers.

L'année suivante, il anime la grande soirée du Téléthon. Depuis 2021, il présente sur France 2 deux grands jeux événementiels en prime time : Le Quiz des Champions, qui voit s'affronter les plus grands champions de jeux télé de France, et 100% logique. Il a alors 36 ans. Depuis août 2022, il présente chaque jour Duels en famille sur France 3, jeu de création française qu'il a imaginé, dans lequel deux familles s'affrontent dans des duels de culture générale.

Cyril Féraud anime également depuis 2023 The Floor, à la conquête du sol sur France 2. Il a alors 38 ans. Il a repris les manettes de Fort Boyard ce mercredi 20 mai 2026, après le départ d'Olivier Minne. Un rêve d'enfant devenu réalité pour lui





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