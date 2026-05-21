Cyril Féraud partage ses premières impressions sur le tournage de Fort Boyard

Cyril Féraud, l’animateur qui a repris les rênes de Fort Boyard, a partagé ses premières impressions sur le tournage de l’émission. Il a déclaré qu’il était aux anges et qu’il s’était mis la pression, mais qu’il était heureux de la responsabilité qu’il a de prendre les commandes d’un navire aussi impressionnant.

Ce mercredi 20 mai 2026, Cyril Féraud s’est confié dans les colonnes de Télé-Loisirs sur ses premières présentations de Fort Boyard . L’animateur a repris les rênes de l’émission après le départ d’Olivier Minne.

Un rêve d’enfant devenu réalité pour lui. Vidéo Voici - VOICI - Fort Boyard de retour : France Télévisions dévoile une première bande-annonce avec Cyril Féraud, la réaction des internautes est sans appel (ZAPTV) et a laissé sa place à Cyril Féraud. Pour rappel, il a également été candidat cinq fois dans l’émission, avant d’incarner le personnage Cyril Gossbo il y a six ans. Il a également participé à des émissions telles que Le Tournoi d’orthographe et Le Grand Bêtisier.

Fort Boyard s’apprête à faire son grand retour sur France 2 avec Cyril Féraud à la présentation. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est aux anges





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