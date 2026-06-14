Cyril Féraud : 'J'avais besoin de souffler', l'animateur explique l'arrêt de plusieurs de ses émissions

Après plusieurs années à animer des émissions à la télévision, Cyril Féraud a décidé de prendre une pause. Dans une interview accordée à Voici, l'animateur de 37 ans a expliqué qu'il avait besoin de souffler et de prendre du temps pour vivre. Cyril Féraud est un animateur et producteur audiovisuel français qui exerce principalement sur France Télévisions depuis 2008. Il a présenté de nombreuses émissions populaires telles que Le Tournoi d'orthographe, Le Grand Bêtisier, Le Grand Jeu, Village Départ, Âge Tendre, Le Quiz des Champions, 100% logique, Duels en famille et The Floor, à la conquête du sol. En plus de sa carrière à la télévision, Cyril Féraud est également un père dévoué. Despite un emploi du temps plus que chargé, Tim reste la priorité de son papa. Sur le plateau de 'Pas tous les jours', il a expliqué qu'il avait aménagé sa loge pour les jouets et le parc de jeux de son fils, et qu'il lui changeait la couche, lui faisait un bisou et lui donnait le biberon entre les émissions. Cyril Féraud a également révélé qu'il avait un lien spécial avec Vincent, le champion de Tout le monde veut prendre sa place. 'Il me soutient', a-t-il déclaré dans les colonnes de Télé-Loisirs. Cyril Féraud sera aux commandes de la nouvelle version de Fort Boyard cet été sur France 2, aux côtés du Père Fouras et de Willy Rovelli. Ce dernier a d'ailleurs adressé un message à son camarade de jeu, dans le dernier numéro de Quelle Époque ! ce samedi 13 juin. Willy Rovelli a déclaré : 'Je ne t'embrasse pas', faisant référence à la célèbre phrase de l'émission Fort Boyard.

Après plusieurs années à animer des émission s à la télévision , Cyril Féraud a décidé de prendre une pause. Dans une interview accordée à Voici, l'animateur de 37 ans a expliqué qu'il avait besoin de souffler et de prendre du temps pour vivre.

'Je me suis retrouvé à un moment où physiquement et dans ma tête, j'avais besoin de souffler et de reprendre du temps pour vivre', a-t-il déclaré. Cyril Féraud est un animateur et producteur audiovisuel français qui exerce principalement sur France Télévisions depuis 2008.

Il a présenté de nombreuses émissions populaires telles que Le Tournoi d'orthographe, Le Grand Bêtisier, Le Grand Jeu, Village Départ, Âge Tendre, Le Quiz des Champions, 100% logique, Duels en famille et The Floor, à la conquête du sol. En plus de sa carrière à la télévision, Cyril Féraud est également un père dévoué. Despite un emploi du temps plus que chargé, Tim reste la priorité de son papa.

Sur le plateau de 'Pas tous les jours', il a expliqué qu'il avait aménagé sa loge pour les jouets et le parc de jeux de son fils, et qu'il lui changeait la couche, lui faisait un bisou et lui donnait le biberon entre les émissions. Cyril Féraud a également révélé qu'il avait un lien spécial avec Vincent, le champion de Tout le monde veut prendre sa place.

'Il me soutient', a-t-il déclaré dans les colonnes de Télé-Loisirs. Cyril Féraud sera aux commandes de la nouvelle version de Fort Boyard cet été sur France 2, aux côtés du Père Fouras et de Willy Rovelli. Ce dernier a d'ailleurs adressé un message à son camarade de jeu, dans le dernier numéro de Quelle Époque ! ce samedi 13 juin. Willy Rovelli a déclaré : 'Je ne t'embrasse pas', faisant référence à la célèbre phrase de l'émission Fort Boyard





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