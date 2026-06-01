Cyprien évoque son nouveau projet musical

Cyprien, ancien grand maître des 12 coups de midi, lève le voile sur son nouveau projet musical. Le jeune homme de 22 ans a annoncé sur ses réseaux sociaux la bonne nouvelle à ses 50 300 abonnés.

Cyprien , ancien grand maître des 12 coups de midi , lève le voile sur son nouveau projet musical. Le jeune homme de 22 ans, qui a occupé le top 3 des plus grands vainqueurs du programme, a annoncé sur ses réseaux sociaux la bonne nouvelle à ses 50 300 abonnés.

Après avoir quitté les émissions il y a un mois, Cyprien a décidé de renouer avec sa première passion : la musique. Il a notamment révélé un projet inédit en lien avec le quatrième art, un clip dans lequel on retrouve Cyprien en tant que chef d'orchestre d'un groupe. Voici un premier extrait de notre version studio du 'Tzigane' de Maurice Ravel avec Pierre Fouchenneret





voici / 🏆 30. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cyprien 12 Coups De Midi Musique Projet Inédit Chef D'orchestre

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

À Paris, 300 personnes marchent contre les violences sexuelles faites aux enfants et aux femmesCe samedi à Paris, 300 personnes ont manifesté contre les violences sexuelles faites aux enfants et aux femmes. Le Cofrade, rejoint par Osez

Read more »

Météore explose au-dessus du Massachusetts avec une puissance de 300 tonnes de TNTUne boule de feu spectaculaire a traversé le ciel du nord-est des États-Unis le 30 mai 2026. Le météore s'est désintégré au-dessus de la limite entre le Massachusetts et le New Hampshire, provoquant une explosion équivalente à 300 tonnes de TNT, des détonations entendues jusqu'au Canada et des secousses ressenties par les habitants. La NASA a confirmé l'événement et les satellites ont capturé l'entrée du météore dans l'atmosphère.

Read more »

Céline Dion annonce dix nouveaux concerts à Paris en mai 2027, 300 000 nouveaux billets disponiblesLa chanteuse canadienne Céline Dion va donner dix concerts supplémentaires à Paris La Défense Arena en mai 2027. 300 000 nouveaux billets vont être mis en vente. La billetterie ouvrira mercredi 3 juin.

Read more »

Intelligence artificielle : 300 journaux français attaquent l’entreprise américaine BraveL’Apig, qui regroupe 300 quotidiens français, a annoncé lundi 1er juin poursuivre l’entreprise californienne Brave pour pillage de contenus grâce à l’intelligence artificielle. L’alliance, qui compte La Croix parmi ses membres, réclame 80 millions d’euros à la société qui exploite un navigateur et moteur de recherche.

Read more »