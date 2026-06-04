Cyprien a annoncé via ses réseaux sociaux qu'il venait de concrétiser son plus gros projet depuis son aventure auprès de Jean-Luc Reichmann dans le jeu de la Une. Le projet a nécessité trois mois de travail intense.

Cyprien dévoile son plus gros projet depuis Les 12 coups de midi, un projet qui a nécessité trois mois de travail. Le jeune homme originaire de la région parisienne a annoncé via ses réseaux sociaux qu'il venait de concrétiser son plus gros projet depuis son aventure auprès de Jean-Luc Reichmann dans le jeu de la Une.

Cyprien a orchestré une 'version studio' du célèbre jeu, loin de s'approprier ce succès, il a également profité pour remercier tous les membres du projet.

'Immense merci à Énora, Timothé et Nicolas pour leur patience, leur soutien et leur courage, ainsi qu'aux musiciens qui m'ont fait l'honneur de leur confiance', a-t-il conclu. Ce projet est le résultat de trois mois de travail intense, Cyprien a donné de ses nouvelles ce mercredi 3 juin via son compte Instagram suivi par presque 51 000 personnes.

Il a également profité pour remercier tous les membres du projet, notamment Énora, Timothé et Nicolas pour leur patience, leur soutien et leur courage, ainsi qu'aux musiciens qui l'ont fait l'honneur de leur confiance. Cyprien a également fait mention de son élimination du jeu de la Une, il a affirmé que cela ne l'avait pas empêché de mener à bien ses projets. Il a également mentionné que s'il se rendait compte qu'il délaisse la musique, il arrêterait.

C'est exactement ce qu'il a fait, il a abandonné le jeu de la Une le 19 avril dernier. Cyprien a également fait mention de son parcours dans le jeu de la Une, il a affirmé qu'il avait fait son retour en plateau pour faire une superbe surprise à Zette !. Il a également mentionné que Vincent pourrait-il abandonner Tout le monde veut prendre sa place comme l'a fait Cyprien dans Les 12 coups de midi ?

Il a répondu 'J'essaye de travailler la nuit'. Cyprien a également franchi un énorme cap dans le jeu, Jean-Luc Reichmann l'a félicité en disant 'Vous vous rappellerez de la date !

'. Cyprien, le nouveau champion des 12 coups de midi, est arrivé avec ses musiciens, moment suspendu dans le jeu de Jean-Luc Reichmann. Cyprien a également devenu officiellement le 4ème plus grand champion du jeu. Il a également évoqué le beau projet qu'il veut monter grâce à l'argent gagné dans l'émission.

Cyprien a également mentionné le nombre fou de candidats déjà éliminés par lui depuis qu'il est Maître de midi. Enfin, il a dévoilé le projet qu'il veut concrétiser avec ses gains





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