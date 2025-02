Cyclone Chido à Mayotte : Les examens scolaires annulés, les vacances prolongées

Suite au passage du cyclone Chido, qui a fortement touché l'archipel de Mayotte début décembre, le ministère de l'Éducation nationale a pris plusieurs mesures pour soutenir les élèves et le personnel scolaire. Les épreuves du brevet, du baccalauréat et des CAP/BTS sont annulées et remplacées par le contrôle continu. Les vacances scolaires sont également prolongées d'une semaine afin de permettre les travaux de réaménagement nécessaires et de favoriser la reprise scolaire.

A Mayotte , archipel dévasté par le cyclone Chido début décembre, les épreuves du brevet prévues en juin sont annulées, tout comme l'épreuve anticipée écrite de français et celles de spécialités et de philosophie du baccalauréat. La ministre de l' Éducation nationale, Elisabeth Borne, a pris cette décision après des concertations afin de tenir compte des conséquences du cyclone qui a profondément touché l'archipel.

Les lycéens de terminale scolarisés à Mayotte bénéficieront également d'un délai supplémentaire pour s'inscrire sur Parcoursup. \Pour les CAP et les BTS, les épreuves sont annulées et remplacées par le contrôle continu. Pour le bac pro, le contrôle continu remplace également l'épreuve de terminale ou le « contrôle en cours de formation (CCF) », selon la spécialité professionnelle suivie. En ce qui concerne les épreuves de sport, les CCF déjà réalisés seront pris en compte, mais si aucun n'a été réalisé, « le candidat est dispensé d'éducation physique et sportive (EPS), c'est-à-dire que le coefficient est neutralisé ». \Par ailleurs, les prochaines vacances scolaires à Mayotte, initialement prévues du 1er au 10 mars, sont prolongées d'une semaine jusqu'au 17 mars. Cette prolongation vise à aider les personnels et les élèves à surmonter les difficultés et la fatigue liées à un contexte difficile de reprise scolaire, et à concentrer la réalisation des travaux de réaménagement nécessaires durant cette période. Après six semaines sans cours, les élèves à Mayotte ont repris le chemin de l'école le 27 janvier, une rentrée perturbée par une grève lancée par un syndicat enseignant et dans des conditions dégradées. Sur 221 écoles, 45 n'ont pas pu rouvrir le 27 janvier en raison de dommages trop importants





