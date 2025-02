Cyclo Roue Libre : Rapport d'Activité et Perspectives

Le club Cyclo Roue Libre a présenté son rapport moral et d'activité lors de son assemblée générale, mettant en avant ses réalisations, les défis rencontrés et ses projets pour l'avenir.

L’assemblée générale (AG) de Cyclo Roue Libre, qui a réuni près de 80 membres à Bernac-Dessus, a été l'occasion de présenter le rapport moral et d'activité du club. Le président Charles Wilmouth a commencé par remercier Joël Cazedebat et son équipe pour leur soutien précieux tout au long de l'année.

Dans son discours, il a mis l'accent sur l'importance de la sécurité, de la mixité au sein du club (30 femmes sur 111 membres en 2024) et de la présence croissante des vélos à assistance électrique (VAE), qui ont atteint 29 unités. La participation aux randonnées organisées par les clubs voisins reste satisfaisante, même si l'érosion générale des clubs suggère la nécessité de repenser le calendrier des sorties pour attirer davantage de participants. Le séjour en Espagne a été un grand succès, réunissant 70 participants et bénéficiant d'une organisation impeccable ainsi que de circuits de qualité. Cependant, la météo capricieuse a malheureusement entraîné l'annulation du week-end en Aragon et de la randonnée de septembre. En revanche, la sortie à Madiran a attiré plus de 40 participants. Le club a également participé à la Montée du Géant et a organisé un Téléthon en collaboration avec les marcheurs, permettant de récolter plus de 2000€. Enfin, il s'est mobilisé pour célébrer le 50e anniversaire du Codep. Le trésorier a présenté des comptes équilibrés, témoignant de la bonne gestion du club. Le président a réaffirmé l'engagement du bureau à maintenir une activité sportive et conviviale, tout en veillant à préserver un effectif mixte et homogène dans les six groupes de niveau. Il a conclu son discours avec une citation inspirante: 'Le vélo, c'est comme la vie, il faut avancer pour garder l'équilibre !'





