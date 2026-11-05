Cybersécurité : Laurent Maréchal alerte sur la dette technique des entreprises

L'expert Laurent Maréchal explique que le risque cyber augmente significativement en raison de la dette technique accumulante par les entreprises, menaçant leur sécurité numérique.

L'expert en cybersécurité Laurent Maréchal émet une alerte majeure concernant la vulnérabilité actuelle des infrastructures numériques professionnelles. Dans une analyse publiée sur la plateforme Europe 1, il souligne que la menace informatique est désormais amplifiée par une négligence structurelle au sein du monde des affaires. Cette prise de conscience intervient dans un contexte où la transformation numérique s'accélère sans que les fondations de sécurité ne suivent toujours le rythme.

La dette technique au cœur des failles

Laurent Maréchal identifie spécifiquement la dette technique comme le facteur principal aggravant le risque cyber. Cette dette correspond à l'accumulation de corrections temporaires, de systèmes obsolètes et de logiciels non patchés qui ralentissent les opérations mais surtout qui ouvrent des brèches dans les defenses. Beaucoup d'entreprises fonctionnent avec des architectures héritées qui ne sont plus maintenues par leurs éditeurs, les laissant exposées à des exploits connus mais non corrigés.

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Ce phénomène crée un terrain fertile pour les cybercriminels qui ciblent préférentiellement ces lacunes structurelles. La complexité liée à la maintenance de ces anciens systèmes empêche souvent les équipes informatiques de répondre rapidement aux nouvelles menaces. Le risque n'est pas seulement technique mais aussi organisationnel, car la priorité est souvent donnée à la continuité de service plutôt qu'à la sécurisation des données.

Posture face aux défis numériques

L'intervention de Laurent Maréchal s'inscrit dans le cadre de l'émission animée par Christine Kelly sur Europe 1, consacrée à l'actualité économique et technologique. L'expert apporte une vision sans concession sur la nécessité de repenser la stratégie de sécurité informatique des organisations. Il dénonce une culture de l'urgence qui empêche une réflexion à long terme sur l'architecture des réseaux d'entreprise.

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La position de Laurent Maréchal met en lumière le décalage entre les investissements visibles en nouveaux outils digitaux et l'absence de budget dédié à la remise à niveau des infrastructures existantes. Cette disparité laisse les entreprises dans une situation de vulnérabilité chronique. L'expert appelle à une prise de conscience immédiate de la part des dirigeants qui sous-estiment souvent l'impact potentiel d'une breach de sécurité liée à cette dette.

Conséquences pour les acteurs économiques

Les conséquences de cette dette technique sont lourdes pour la résilience globale des entreprises face aux ransomwares et aux fuites de données. Une faille non corrigée peut servir de point d'entrée pour des attaques en chaîne, compromettant l'ensemble du réseau. La confiance des clients et la réputation des marques sont directement menacées par cette négligence perçue comme irresponsable par les régulateurs et les experts.

La situation exige une action concrète et structurée pour désamorcer progressivement ces risques avant qu'une crise majeure ne survienne. La mise à jour régulière, le remplacement des systèmes critiques et la formation des équipes aux bonnes pratiques de sécurité deviennent des impératifs de survie. Sans cette évolution fondamentale, le paysage cyber continuera de se dégrader, augmentant la fréquence et la gravité des incidents subis par le secteur privé.