Cyberattaques sur les alertes d'urgence en Ukraine et Russie après la trêve

L'Ukraine et la Russie signalent des piratages de leurs applications d'alerte militaire suite à une trêve locale. Contexte des tensions et des négociations humanitaires en cours.

L' Ukraine a confirmé dans la nuit que son système mobile d'alerte à la population avait été piraté. Cette annonce a été suivie peu de temps après par une déclaration de la Russie rapportant une attaque contre l'application du ministère des Situations d'urgence. Ces incidents surviennent juste après la fin d'une trêve localisée sur le front de Kherson. Les deux pays se accusent mutuellement de mener ces opérations de guerre numérique.

Piratage massif des systèmes d'alerte

Le ministère russe des Situations d'urgence a rapporté que son application mobile, destinée à alerter la population lors d'attaques de drones ukrainiens et autres dangers, avait été visée par ce qu'il qualifie de cyberattaque massive. Cette attaque a permis à ses auteurs de diffuser de fausses informations auprès de la population, selon le ministère. Des travaux sont en cours pour corriger la vulnérabilité de l'application mobile et rétablir son fonctionnement normal.

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Quelques heures plus tôt, l'armée de l'Air ukrainienne avait indiqué que l'application officielle utilisée dans tout le pays était également piratée. Cette application sert à avertir en temps réel de menace de frappes aériennes russes. Les alertes sont personnalisées par région, district ou localité. Cette coïncidence temporelle souligne l'intensité des tensions numériques entre les deux belligérants.

Accusations mutuelles et fausses alertes

La Russie n'a pas indiqué dans l'immédiat qui était responsable de la cyberattaque contre son application. En revanche, le Centre ukrainien pour les communications stratégiques, connu sous le nom de Spravdi, a attribué le piratage de sa propre application à la Russie. Selon ce dernier, cela se voit à l'apparition de plusieurs alertes inhabituelles sur les dispositifs des citoyens.

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Un message en russe mentionnant le missile Orechnik a été identifié comme une preuve de l'origine de l'attaque. Le Spravdi a publié une capture d'écran sur la plateforme X montrant des messages faisant état d'une menace de radiations nucléaires et de menaces chimiques. Ces fausses informations visaient à semer la panique parmi la population civile au moment critique de la fin du cessez-le-feu.

Fin d'une trêve humanitaire historique

Ces cyberattaques surviennent alors qu'une trêve de six jours a expiré dimanche soir à Olechky. Cet arrêt des combats a permis l'évacuation d'habitants de cette ville située sur la ligne de front. La région de Kherson, aux accès minés, était sous le feu croisé des drones russes et ukrainiens. Elle était en proie depuis des mois à de graves pénuries de vivres et de médicaments pour les civils piégés.

Cette pause dans les combats constitue le plus long cessez-le-feu depuis le début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine en février 2022. Ni Kiev ni Moscou n'ont fait état de violation de l'accord pour cette période spécifique. Cela contraste avec d'autres cesses-le-feu partiels, notamment à l'occasion des Pâques orthodoxes, qui ont souvent été brisés rapidement par les deux parties.

Négociations et contexte géopolitique

Cette trêve était négociée par la Première dame des États-Unis, Melania Trump. Elle est décrite comme une étape importante dans les efforts humanitaires conjoints avec la Russie, selon Dmytro Lubinets, commissaire du Parlement ukrainien aux droits de l'homme. Des pourparlers sous médiation américaine doivent reprendre ce mois-ci. Ils avaient été de facto gelés depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes conjointes contre l'Iran fin février.

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Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré dimanche que son pays cesserait de frapper les raffineries de pétrole russes. Cette condition dépend de la fourniture par Washington de missiles intercepteurs Patriot, comme le demande son homologue américain, Donald Trump. L'armée ukrainienne vise désormais quasiment chaque semaine des infrastructures énergétiques russes. Cette stratégie vise à priver Moscou des revenus tirés de la vente d'hydrocarbures.

Reprise des hostilités et bilan humain

Sur le terrain, le chef de l'administration militaire de la région de Kherson, Oleksandre Prokoudine, a exhorté les habitants à être particulièrement vigilants. Il a demandé de répondre immédiatement aux avertissements d'attaques russes après l'expiration du cessez-le-feu. Une heure avant la fin de la trêve, le ministère russe de la Défense avait prévenu sur Telegram que la nuit serait chaude. Il a affirmé ne pas ménager les munitions ni l'ennemi.

La Russie comme l'Ukraine ont par ailleurs continué leurs frappes en dehors de la zone du cessez-le-feu. Des frappes russes dimanche ont fait trois morts, dont une adolescente de 13 ans, dans les régions de Vinnytsia et Soumy. Ces incidents rappellent la violence persistante dans le reste du pays malgré la pause temporaire à la frontière de Kherson. Les civils restent exposés aux dangers quotidiens de la guerre.