Cyberattaques : Antonio Tajani, la diplomatie italienne et la guerre hybride

Le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani dénonce des cyberattaques ciblant ses données personnelles. Cette attaque s'explique par la position de l'Italie en faveur de l'Ukraine.

Antonio Tajani, le ministre italien des Affaires étrangères, a annoncé samedi qu'il était la cible de cybercriminels qui diffusent ses données personnelles sur le dark web. Cette divulgation vise à obtenir plus d'informations, exposant ainsi le diplomate à de nouvelles menaces et intimidations directes.

Une attaque visant la famille Tajani

Le chef de la diplomatie italienne précise que les criminels informatiques impliquent également sa famille dans ces opérations malveillantes. Ils se disent prêts à payer pour obtenir davantage de détails sur lui et sur ses proches, multipliant les risques de sécurité.

Also read 'Le Roi de la belle', Antonio Ferrara, condamné à 13 ans de prison en Belgique

Antonio Tajani a clairement indiqué sa position face à cette tentative de chantage. Il affirme ne pas se laisser intimider en aucune circonstance, tout en dénonçant la gravité de ces agissements qui menacent l'intégrité de sa vie privée et de celle de ses proches.

Le soutien à l'Ukraine comme motif politique

Antonio Tajani attribue explicitement cette campagne de harcèlement numérique à la position politique de l'Italie concernant l'Ukraine. Selon lui, défendre la liberté d'un État souverain et prendre clairement position en faveur de la démocratie constitue un danger aux yeux des entités criminelles visées.

Advertisement

Cette attaque s'inscrit dans un contexte géopolitique tendu où les cybermenaces sont utilisées comme leviers de pression. Le gouvernement italien offre un soutien ferme à Kiev, tant sur le plan humanitaire que militaire, ce qui peut expliquer la ciblage spécifique des responsables italiens.

La réaction de la première ministre Meloni

La cheffe du gouvernement Giorgia Meloni a exprimé sa solidarité avec Antonio Tajani après ces attaques attribuées à des hackers prorusses. Elle estime que la mise en vente d'informations confidentielles concernant des responsables institutionnels suscite de vives inquiétudes au sein des instances européennes.

Dans un message sur WhatsApp, Giorgia Meloni a affirmé que ce type de comportements doit être combattu avec la plus grande détermination. Son intervention souligne l'unité du gouvernement italien face à ces agressions numériques qui visent à destabiliser la confiance publique.

Une réponse européenne coordonnée aux menaces

Les principaux pays européens de l'OTAN se sont engagés vendredi à intensifier leur collaboration pour contrer ces cyberattaques. Cette coopération inclut également la lutte contre les incursions de drones et la désinformation systématique orchestrée par des acteurs hostiles.

Advertisement

Cette mobilisation collective vise à protéger les institutions démocratiques contre des méthodes de guerre hybride. Les États membres reconnaissent la nécessité d'une réponse unie face à l'escalade des campagnes d'espionnage et de sabotage ciblant les dirigeants européens.