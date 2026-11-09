Cyberattaque massive : 20 millions de données de fédérations sportives piratées par Cruel

Le pirate Cruel publie 20 millions de lignes de données personnelles issues de 34 fédérations sportives françaises, une suite aux attaques contre la FFF et la FFN en 2025.

Une vaste brèche de sécurité informatique a été révélée le 5 novembre 2026, lorsque le hacker identifié sous le pseudonyme Cruel a publié une archive contenant vingt millions de lignes de données issues de trente-quatre fédérations sportives françaises. Cette compromission massive représente l'une des plus grandes fuites de données personnelles concernant le secteur associatif et sportif en France, touchant directement des millions de licenciés, d'encadrants et de contacts institutionnels à travers le pays.

La Compilation de 20 Millions de Lignes

Le pirate a déposé une archive intitulée 34 French Federation 20M Lines sur un forum spécialisé dans les discussions relatives à la sécurité numérique et aux fuites de données. Ce dossier agrège plus de 20 201 706 lignes d'informations, confirmant la taille exacte de la base de données compromise lors de cette opération de cyber-espionnage ciblant spécifiquement le tissu fédéral français.

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La nature des informations extraites est particulièrement intrusive pour les victimes, car elle inclut des noms, des prénoms, des dates de naissance précises, ainsi que des adresses postales complètes et des adresses e-mail professionnelles ou personnelles. Les données comprennent également des numéros de téléphone et les détails des licences sportives, couvrant à la fois les licenciés actifs et les anciens membres ainsi que le personnel des structures.

Les Disciplines les Plus Touchées

La répartition des données piratées montre une concentration notable sur les sports individuels et collectifs majeurs, avec la natation qui arrive en tête avec 2 853 088 lignes de données extraites des fichiers de la fédération concernée. Cette proportion massive suggère une vulnérabilité systémique au sein de la plateforme de gestion des inscriptions et des abonnements de cette discipline phare.

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Le karaté suit de près avec 2 783 699 lignes compromises, tandis que le handball et le basketball enregistrent respectivement 2 733 580 et 2 581 533 lignes dans l'archive divulguée. Ces chiffres illustrent l'ampleur démultipliée des attaques contre les infrastructures informatiques qui gèrent le suivi administratif de ces pratiquants à travers toute la métropole.

Des disciplines comme la boxe avec 630 226 lignes, le tir à l'arc avec 625 413 lignes, et le rugby avec 334 137 lignes complètent le tableau des impacts les plus visibles. Le tennis, bien que touché avec 92 201 lignes, reste concerné par cette vague de vols de données qui s'étend également à la danse, au badminton, au volley, au judo, au football, à l'équitation et à l'escrime.

Un Contexte d'AttaquesRépétées depuis 2025

Cette publication massive s'inscrit dans une dynamique d'attaques récurrentes ayant débuté en 2025 et se poursuivant jusqu'en 2026, montrant une persistance des acteurs malveillants ciblant le secteur. La Fédération française de football a ainsi informé ses licenciés d'un vol de données le 26 novembre 2025, marquant le début d'une série d'incidents majeurs qui ont ébranlé la confiance des adhérents.

La Fédération française de natation a subi une cyberattaque visant sa plateforme Extranat au mois de décembre 2025, quelques semaines seulement après la révélation de la brèche à la FFF. Début janvier 2026, la Fédération française de tennis a signalé un accès non autorisé aux données de ses licenciés, confirmant la continuité des intrusions dans les systèmes d'information sportifs.

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En mars 2026, la Fédération française de karaté a rapporté un incident susceptible d'avoir entraîné l'extraction d'informations personnelles, suivie en avril par la détection d'une intrusion par la Fédération française de basketball qui pourrait concerner jusqu'à un grand nombre de comptes. Le mois d'août 2026 a vu le logiciel fédéral Gest'Hand de la Fédération française de handball victime d'une intrusion supplémentaire, confirmant la cible privilégiée de ces logiciels de gestion.

Vérification et Impact Réel des Données

Une réserve méthodologique importante s'impose concernant la véracité absolue de cette compilation, car le contenu intégral des trente-quatre fichiers n'a pas été vérifié par les autorités ou les fédération elles-mêmes à ce stade. Les vingt millions de lignes annoncées par le pirate Cruel ne correspondent donc pas nécessairement à des données uniques, actives ou validées pour tous les cas de figure.

Certaines entrées contenues dans l'archive peuvent être anciennes, dupliquées à l'infini ou concerner des informations qui étaient déjà accessibles publiquement sur Internet avant cette publication. Cette nuance est cruciale pour évaluer le risque réel pour les particuliers, bien que la masse de données divulguées reste statistiquement préoccupante pour la vie privée des millions de personnes impactées.

Un incident parallèle a également été déploré par le site spécialisé French Breaches concernant la Fédération française de tir, où les données de 587 000 licenciés ont été mises en vente sur un forum distinct. Cette attaque spécifique vise des adhérents spécifiques et ajoute une couche supplémentaire de complexité à la gestion de crise pour les responsables sportifs nationaux confrontés à ces menaces persistantes.