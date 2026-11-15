Cyberattaque Maileva La Poste : 22 millions de données volées

Fuite de données massive chez La Poste. Découvrez les risques pour les 22 millions de personnes concernées et les conseils officiels pour protéger vos informations personnelles face aux tentatives d'hameçonnage.

Le groupe La Poste fait face à une cyberattaque majeure ayant touché sa filiale Maileva, spécialisée dans l'envoi de courriers professionnels. Cette violation de sécurité a entraîné le vol de données personnelles concernant 22 millions de personnes. Les destinataires des envois effectués par les entreprises clientes du groupe sont principalement concernés par cette intrusion numérique. Les informations compromises incluent les noms, prénoms, adresses postales et électroniques, ainsi que les numéros de téléphone des particuliers.

Details de la violation de sécurité

La filiale Maileva gère des envois tels que les bulletins de paie, les recommandés et les factures. Bien qu'aucune coordonnée bancaire n'ait été volée, les données personnelles récupérées constituent une mine d'or pour les criminels. Ces informations permettent aux hackers de mener des attaques ciblées avec une grande précision. La nature sensible des courriers traités augmente considérablement les risques pour les victimes potentielles.

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Conseils de vigilance et hameçonnage

Damien Bancal, journaliste spécialisé dans la cyberdélinquance, met en garde contre les courriels frauduleux imitant des hôpitaux ou des transporteurs. Les attaquants demandent souvent de télécharger une pièce jointe ou de rejoindre un site web falsifié. Il est crucial de se méfier des sollicitations reçues le vendredi ou le week-end. Certains destinataires ont déjà reçu des messages se faisant passer pour AR24, une filiale de Docaposte, pour accéder à de faux courriers recommandés.

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Protections et actions recommandées

Le service de prévention Cybermalveillance du gouvernement recommande de contacter l'organisme victime en cas de doute. Il faut vérifier attentivement l'adresse d'expédition de tout courriel suspect. En cas de clic accidentel, il est conseillé de se rendre directement sur le site via un moteur de recherche. Ne cliquez jamais sur les liens contenus dans un message SMS pour éviter les pièges numériques.

Conséquences et suite de l'enquête

En cas d'utilisation frauduleuse des données, conservez tous les documents, messages et captures d'écran pour déposer plainte. Le groupe La Poste a déjà déposé plainte et une enquête judiciaire est en cours. La vigilance reste essentielle pour limiter les dégâts de cette violation massive de données personnelles.