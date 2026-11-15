Cyberattaque Maileva : 22 millions de données personnelles volées par des hackers

L'enquête sur la cyberattaque massive contre Maileva, filiale de La Poste, est confiée à la BL2C. Les coordonnées de 22 millions de personnes ont été exfiltrées par les pirates.

Le parquet de Paris a officiellement confié l'enquête judiciaire relative à la cyberattaque massive visant la plateforme Maileva à la Brigade de lutte contre la cybercriminalité ( BL2C). Cette décision marque le passage des investigations sous la direction directe de la section spécialisée du parquet parisien, reconnue pour son expertise technique dans les affaires complexes. Cette mesure intervient dans un contexte où l'ampleur de la violation de données a été confirmée comme étant l'une des plus significatives enregistrées en France récemment. La direction de Maileva a confirmé à l'Agence France-Presse (AFP) que des investigations judiciaires étaient déjà en cours depuis samedi soir, soulignant la gravité de la situation pour ses clients et les particuliers concernés.

Ampleur de la brèche et nature des données compromises

Les investigations ont été ouvertes pour " atteinte à un système de traitement automatisé de données ", une qualification juridique précise qui reflète la violation des infrastructures informatiques de l'entreprise. Selon les déclarations officielles transmises par La Poste à la presse, cette intrusion a conduit au vol des coordonnées personnelles de vingt-deux millions de personnes. Il est impératif de noter que les données exposées se limitent strictement au prénom, au nom et à l'adresse postale des individus concernés. La direction de Maileva a insisté sur le fait que d'autres informations sensibles, telles que les coordonnées bancaires ou les numéros de sécurité sociale, ne sont pas concernées par cette fuite, apaisant ainsi les craintes liées au vol d'identité financière directe.

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Profil de la victime et mécanisme de notification

Maileva se positionne comme une plateforme spécialisée dans l'envoi de courriers pour les entreprises, gérant des envois tels que les bulletins de paie, les lettres recommandées, les factures et les convocations d'assemblées générales. Filiale de Docaposte elle-même rattachée au groupe La Poste, l'entité revendique plus de soixante-dix mille utilisateurs et un volume d'activité impressionnant avec cent quatre-vingts millions de documents envoyés en 2024. Les vingt-deux millions de personnes touchées par cette cyberattaque sont identifiées comme étant les " destinataires des entreprises clientes de Maileva ", et non les employés directs de la plateforme. Conformément à la réglementation en vigueur, toutes les entreprises concernées par l'incident ont été informées par Maileva de la survenue de la brèche, permettant à ces dernières de procéder à la notification de leurs collaborateurs.

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Réaction des autorités et poursuite de l'enquête

La prise en charge de cette affaire par la BL2C, service d'enquête spécialisé dans les délits informatiques, souligne la priorité donnée à la traque des responsables techniques de cette attaque. Le parquet de Paris, en déléguant l'instruction à cette brigade, entend mobiliser les ressources nécessaires pour comprendre les vecteurs d'attaque utilisés et identifier les auteurs de cette ingérence. Cette cyberattaque, décrite comme l'une des plus importantes commises en France, a provoqué une alerte généralisée au sein des entreprises qui utilisent les services de messagerie de Maileva. La collaboration entre la section cybercriminalité du parquet et la BL2C vise à reconstituer la chronologie exacte de l'intrusion et à évaluer les impacts potentiels sur la confidentialité des correspondances professionnelles et privées.