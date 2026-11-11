Cyberattaque iranienne contre 700 supermarchés français révélée

Un groupe nommé Shahid Kaveh, issu du Corps des gardiens de la révolution islamique, a saboté les systèmes de réfrigération de 700 magasins français en octobre 2023. L'attaque soulève des questions de sécurité nationale et menace les infrastructures industrielles.

L'attaque de nuit, survenue le 11 au 12 octobre 2023, a paralysé les contrôleurs de réfrigération de 700 supermarchés français, provoquant d'importantes ruptures de stock et engendrant des pertes financières considérables pour les chaînes de distribution. Le groupe digital responsable, nommé Shahid Kaveh, appartient à l'unité cyber du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). Il opère depuis 2020 sur des cibles industrielles connectées.

Origine et structure du groupe Shahid Kaveh

Shahid Kaveh est dirigé par Reza Salarvand et Mahdi Lashgarian, et relève du Centre électronique et cyber du CGRI. Le nom provient de Mohammed Kaveh, commandant tombé en 1986, et " martyr " en persan, soulignant l'aspect idéologique de l'unité. L'équipe dispose de plusieurs avatars numériques, tels que CyberAveng3rs et Soldiers of Solomon, pour brouiller les pistes d'attribution.

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Scope & Méthodes techniques de sabotage

L'attaque ciblait les systèmes PLC (Programmable Logic Controllers) des réfrigérateurs, provoquant une suspension de la chaîne du froid. Selon le Threat Lab de Check Point, Shahid Kaveh n'utilise pas uniquement du cyberespionnage, mais prédispose à des dommages tangibles. Les pirates semblent maîtriser la manipulation de firmware et la propagation de malwares IoT, rendant les dispositifs vulnérables à l'interruption.

Réaction officielle et conséquences pour la France

Le ministre des Affaires étrangères, Jean‑Noël Barrot, a anisé les premiers éléments de l'enquête le 9 novembre. Les autorités françaises rapportent que l'attaque constitue " une atteinte majeure aux intérêts de la nation et à la sécurité des Français ". Le gouvernement prévoit d'imposer des sanctions contre l'Iran, ciblant spécifiquement les membres de l'unité cyber. Des mesures d'urgence ont été prises pour sécuriser les installations CPI et renforcer les pare-feux industriels.

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Enjeux plus larges et perspective géopolitique

Si l'attaque visait surtout Israël et les États‑Unis, la France est devenue une cible importante en raison de ses réseaux industriels. En 2020, le même groupe a attaqué Charlie Hebdo, démontrant la portée internationale. La cibellisation de la chaîne du froid illustre un nouveau vecteur de guerre hybride, où le sabotage matériel est complémentaire du cyberespionnage. L'Agence européenne de cybersécurité alerte sur la vulnérabilité croissante des équipements de consommation.

Étapes suivantes et avertissement sectoriel

Le Centre de Coordination des Crises Cyber prévoit un audit complet des infrastructures critiques françaises. Des révisions de conformité obligatoires seront imposées aux fournisseurs de systèmes de réfrigération. Le 15 décembre 2023, un communiqués de presse détaillera les sanctions internationales pendant la prochaine réunion du G7. Les acteurs du secteur sont invités à coopérer avec les autorités pour partager les signatures d'attaque et renforcer la résilience des réseaux industriels.