Cyberattaque au Collège La Salle de Brive-la-Gaillarde : Les bulletins scolaires volés

Le collège privé La Salle de Brive-la-Gaillarde a été victime d'une cyberattaque qui a entraîné le vol de toutes ses données informatiques, y compris les bulletins scolaires des élèves. L'établissement a refusé de payer la rançon exigée par les pirates informatiques. Afin de se protéger contre de futures attaques, le collège a investi dans un renforcement de sa sécurité.

Le collège privé La Salle, situé à Brive-la-Gaillarde, a été victime d'une cyberattaque il y a un mois. Toutes ses données informatiques ont été compromises, dont les bulletins scolaires des élèves. « Nous étions bien passés à l'informatique. Les familles recevaient les bulletins par notre logiciel. Il y avait tous les documents des enfants qui sont partis de chez nous, et cela, nous les avons perdus », déplore Fabienne Berthe, la responsable de l'établissement, à France 3 Nouvelle-Aquitaine.

Certains parents, qui n'avaient pas téléchargé ces documents, seront privés de leur accès.L'attaque a démarré par un e-mail piégé ouvert par un employé. Un logiciel malveillant a bloqué l'accès aux fichiers et exigé une rançon. « Je me suis connecté, j'ai installé ce qu'ils demandaient pour voir le montant : 8 000 euros », raconte le responsable informatique. Cependant, l'établissement a refusé de céder aux exigences des pirates. « On ne peut pas être sûr de récupérer les données, et il n'existe aucun moyen de décrypter ce ransomware », ajoute-t-il.Pour prévenir de nouveaux incidents numériques, le collège a renforcé sa sécurité, un investissement de 25 000 euros.





