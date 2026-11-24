Camille Vionnet lance Curcumamas, un service de cuisine adaptée pour les jeunes mères dans le Lauragais. Des repas conçus pour alléger la charge mentale des familles en post-partum.

Camille Vionnet déploie activement Curcumamas, un service de cuisine spécialisé dans le post-partum, depuis la commune de Revel. Cette initiative se concentre sur les départements du Lauragais, avec des interventions régulières à Castres et Lavaur, ainsi que dans les zones environnantes. L'objectif principal est d'accompagner concrètement les jeunes familles durant les semaines critiques suivant la naissance d'un enfant, en apportant une aide culinaire précieuse et personnalisée.

Un soutien ciblé pour les jeunes familles

La structure de Curcumamas répond directement à un constat partagé sur le terrain par de nombreux professionnels de santé. Pendant la grossesse, les futures parents reçoivent abondamment des informations sur la nutrition, mais peu de conseils pratiques existent pour la période suivant l'accouchement. Après la naissance, le corps de la mère doit cicatriser et se reconstruire, ce qui rend souvent la préparation des repas quotidienne trop lourde à assumer.

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Curcumamas vise explicitement à alléger cette charge mentale intense qui pèse sur la vie de famille durant cette période. En fournissant des repas adaptés, le service permet aux parents de se concentrer sur leur nouveau-né et sur leur propre rétablissement, sans le stress supplémentaire de l'organisation des menus et du nettoyage de la cuisine.

Personnalisation et processus de commande

La prise en charge est rigoureusement personnalisée pour chaque foyer bénéficiaire. La réservation se fait exclusivement en ligne via un questionnaire préalable détaillé. Ce formulaire recueille les informations cruciales sur les allergies alimentaires, les aversions spécifiques, les préférences gustatives et la composition exacte du foyer.

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Ces données permettent à Camille Vionnet d'ajuster parfaitement les menus pour qu'ils correspondent aux besoins nutritionnels et aux souhaits des clients. Les familles ont ensuite le choix de réaliser elles-mêmes les courses à l'aide d'une liste fournie, ou de confier cette tâche à la cheffe, qui se charge également des livraisons.

Intervention à domicile et suivi alimentaire

L'intervention de la cheffe se déroule généralement sur une durée déterminée selon la formule souscrite, couvrant soit une matinée, soit une après-midi complète. Au cours de cette session, Camille Vionnet cuisine plusieurs repas frais, adaptés aux goûts de la famille et aux besoins nutritionnels post-nataux. Elle nettoie ensuite minutieusement toute la cuisine pour s'assurer qu'aucune tâche ménagère ne subsiste.

Les préparations sont conçues pour être réfrigérées ou congelées, afin de soulager les parents pendant les semaines suivantes. Cette solution offre une autonomie alimentaire immédiate tout en garantissant une qualité nutritionnelle optimale. Les préparations sont stockées de manière à faciliter leur réchauffage rapide, économisant ainsi un temps précieux aux parents épuisés.

Expansion du concept et vision de la cheffe

Camille Vionnet a lancé cette aventure après des échanges approfondis avec des amis et des professionnels de la périnatalité, tels que des sages-femmes et des kinésithérapeutes. Elle considère que recevoir des plats préparés est un véritable cadeau, soulageant le quotidien familial. Cette aide est comparable à celle apportée lors d'une maladie grave, d'un deuil ou d'un handicap, où la cuisine devient un luxe inaccessible.

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Au-delà du post-partum, le service s'ouvre progressivement à d'autres situations de vulnérabilité temporaire. Ludivine, associée au projet, note que de nombreuses personnes ont besoin de repas réconfortants avec de bons produits bien pensés pour s'alimenter sainement. L'objectif est d'offrir cette même qualité de service à des personnes traversant des moments difficiles, élargissant ainsi la mission de bienveillance initiale de Curcumamas dans toute la région du Lauragais.