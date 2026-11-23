Retour sur le test de culture générale des 31 candidates de Miss France 2027. Erreurs mémorables, meilleures notes et réactions de Frédéric Gilbert lors de cette épreuve emblématique.

Le jeudi 19 novembre, les 31 prétendantes à la couronne de Miss France 2027 ont interrompu leur séjour de préparation à Saint-Martin pour affronter l'une des épreuves les plus redoutées de la saison : le test de culture générale. Cette session, essentielle pour évaluer la profondeur des connaissances des candidates, s'est déroulée dans une ambiance mêlant concentration intense et stress tropical, loin des projecteurs habituels des grands soirs.

Déroulement et Contexte de l'Épreuve

Frédéric Gilbert, directeur du comité Miss France, a supervisé cet exercice qui a duré plus d'une heure. Les jeunes femmes ont dû travailler individuellement, sans aide extérieure, sur une série de questions couvrant divers domaines artistiques, géographiques et historiques. L'objectif était de mesurer leur capacité à rester calmes et précis sous la pression, un atout indispensable pour la suite de la compétition.

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L'environnement de Saint-Martin a ajouté une couche de complexité inattendue à cette épreuve académique. Les candidates ont dû composer non seulement avec les questions, mais aussi avec une invasion massive de moustiques. Ces insectes, attirés par la chaleur et la présence des beautés régionales, se sont invités en force dans la salle, obligeant l'organisation à distribuer des sprays répulsifs pour permettre aux participantes de se concentrer pleinement sur leurs copies.

Réponses Inattendues et Difficultés Rencontrées

Comme à chaque année, les résultats ont révélé des confusions amusantes mais révélatrices du niveau de stress. Une candidate a notamment associé le numéro du Père Noël à une réponse incorrecte, suscitant la bienveillance du jury. D'autres erreurs ont touché des notions fondamentales, comme la confusion entre la nuance de bleu créée par Yves Klein et l'artiste Monet, ou l'affirmation erronée selon laquelle une année bissextile compte 364 jours au lieu de 366.

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La géographie a également posé problème à certaines participantes. Une question concernant le pays partageant la plus longue frontière terrestre avec la France a piégé plusieurs esprits. La bonne réponse, le Brésil via la frontière de plus de 700 kilomètres partagée avec la Guyane française, a été souvent oubliée au profit d'idées reçues plus classiques sur les frontières européennes.

Classement et Réactions des Acteurs

Les résultats officiels ont été remis par Frédéric Gilbert le samedi suivant l'examen. La meilleure note a été attribuée à Camille Cerf, ancienne Miss France 2015, qui a récidivé en repassant le test pour l'occasion. Elle a obtenu 17 sur 20, malgré deux petites erreurs, confirmant sa maîtrise exceptionnelle de la culture générale. Son succès démontre que l'expérience passée reste un atout majeur pour cet exercice spécifique.

Sur la troisième marche du podium de ce test, trois jeunes femmes se partagent les honneurs avec une note solide de 15 sur 20. Il s'agit de Miss Auvergne, Miss Languedoc et Miss Poitou-Charentes. Cette égalité de score met en lumière la grande compétitivité et le niveau homogène des meilleures prétendantes de cette année 2027.

Frédéric Gilbert a tenu à relativiser l'impact de ces notes sur la suite du concours. Il a rappelé publiquement que le résultat de ce test n'est pas éliminatoire. Selon lui, concevoir un questionnaire parfaitement équilibré est un exercice difficile, où ce qui semble évident pour une personne peut l'être beaucoup moins pour une autre, soulignant l'aspect subjectif de la perception des connaissances.

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Leçon de l'Année Précédente

Pour mettre ces performances en perspective, il convient de se tourner vers l'édition 2026. Le 11 novembre 2025, lors du test correspondant, Alice De Lima Guimaraes, Miss Auvergne, s'était illustrée avec une excellente note de 18 sur 20. Elle était entourée de Miss Languedoc et de Miss Poitou-Charentes, démontrant une nouvelle fois que la culture générale reste un critère de différenciation fort pour les dauphines potentielles.

Impact et Suites de la Compétition

Ce test de culture générale s'inscrit dans un programme de préparation sous les tropiques incluant également des activités sportives et des moments de cohésion. Pour les 31 candidates, ces jours de novembre marquent une étape charnière qui valide leur sérieux et leur polyvalence. Bien que les blouettes restent dans l'ombre, elles servent de leçon mémorable avant les étapes finales de la sélection.

Les candidatees continuent désormais leur route avec cette expérience en tête. Que ce soit pour celle qui a confondu Monet et Klein, ou celle qui a résisté à l'assaut des moustiques, chaque erreur comme chaque point gagné contribue à forger le caractère des futures élues. L'épreuve a permis de distinguer les profils les plus studieux, tout en restant dans l'esprit convivial et bienveillant propre à la famille Miss France.