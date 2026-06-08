Cultiver son paysage intérieur : le concept finlandais du Sielunmaisema pour réduire le stress et l'inflammation

Le texte explore le concept finlandais de Sielunmaisema - paysage de l'âme - et propose des méthodes sensorielles et émotionnelles pour identifier, ancrer et enrichir ce paysage intérieur, en s'appuyant sur une étude montrant les bénéfices sur les marqueurs d'inflammation.

On parle souvent de mieux gérer son stress ou ses émotions, mais on oublie rarement le point de départ : le paysage intérieur, cet espace intime fait de souvenirs, de sensations et d'images qui ressemble à un lieu réel où l'on se sent immédiatement à sa place.

En Finlande, on nomme ce concept Sielunmaisema, littéralement le paysage de l'âme. L'enjeu est de l'identifier afin de pouvoir y revenir, même lors d'une journée très chargée. Le psychologue américain Mark Travers, qui écrit pour Forbes, s'en inspire pour proposer deux approches concrètes. La première s'appuie sur les sens et sur les lieux qui procurent du calme, la seconde sur la façon dont on nomme nos émotions.

Une étude publiée en 2018 dans la revue scientifique Emotion, menée auprès de cent soixante‑quinze adultes âgés de quarante à soixante‑cinq ans, a montré qu'une plus grande diversité d'émotions positives, qualifiée d'émodiversité, était associée à des niveaux plus faibles de marqueurs d'inflammation tels que l'IL‑6, la CRP et le fibrinogène. Ancrer son paysage intérieur dans les sens et les lieux permet de créer des repères tangibles.

Pour beaucoup, le Sielunmaisema se situe au bord de la mer, dans une forêt, un café animé ou une ruelle d'une ville étrangère. Travers cite l'exemple d'un voyageur fasciné par le Moyen‑Orient, pour qui le parfum d'oud devient synonyme de calme intérieur. Les recherches en psychologie montrent que l'odorat a un accès direct aux zones cérébrales liées à la mémoire et à l'humeur, expliquant la puissance de ces déclencheurs olfactifs.

L'idée est de ne pas laisser ce lieu mental derrière soi. Il suffit de se remémorer un endroit où le corps s'est déjà détendu, d'identifier les sons, les odeurs, les couleurs ou les textures qui dominaient, puis d'intégrer ces éléments dans son quotidien : une playlist précise, une bougie parfumée, un tissu doux, une photo placée à hauteur des yeux. À l'instar d'une maison désencombrée, l'environnement devient une extension fidèle de qui l'on est aujourd'hui.

Nourrir le paysage intérieur passe également par la cultivation des micro‑émotions positives. L'étude citée précédemment a suivi les participants pendant trente jours, consignant chaque jour leurs ressentis. Celles et ceux qui ont éprouvé une palette plus variée d'émotions agréables - curiosité, gratitude, tendresse, amusement - présentaient des niveaux plus bas d'inflammation, un facteur protecteur pour la santé cardiovasculaire. Enrichir son vocabulaire émotionnel revient à planter davantage d'espèces dans son jardin intérieur.

Chaque soir, on peut repenser à un ou deux moments agréables de la journée, même minuscules, et se demander s'il s'agissait de soulagement, de fierté tranquille, de sérénité ou d'un regain d'espoir. Associer chaque émotion à une image de lieu - un banc au soleil, un sentier qui s'ouvre - permet d'élargir progressivement la géographie de l'âme. Lorsque le paysage intérieur devient compliqué ou conflictuel, un accompagnement professionnel peut offrir un guide.

Le modèle Internal Family Systems, utilisé en thérapie, décrit les différentes parties intérieures, aidant à comprendre les réactions et à apaiser les douleurs psychiques. En combinant sensorialité, ancrage physique et enrichissement émotionnel, il devient possible de transformer le Sielunmaisema en un véritable refuge, propice à la résilience face aux exigences de la vie moderne





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