Un chef renommé et populaire en France, Norbert Tarayre, partage sur Instagram sa recette de la chakchouka, un plat bien connu du Maghreb. Cette préparation traditionnelle est présentée dans une simplicité époustouflante et ouverte à la créativité, tout en proposant d'intéressants ingrédients à choisir, qui peuvent se révéler utiles pour éviter les maux de tête liés au manque d'idées de cuisine. Si vous êtes à la recherche d'idées pour votre next cook-out, vous n'avez pas du tout raté cette recette, qui allie simplicité, fraîcheur et transparence, tout en préservant la saveur de la nourriture originelle.

Plus d'inspiration en cuisine ? Parfois, il suffit d'observer une carte du monde et de trouver une région où la cuisine est tout un art, comme le Maghreb .

Familiale, simple et gourmande, voici les premiers mots qui viennent quand on pense à la cuisine nord-africaine. Il y a le fameux couscous ou encore le tajine, mais les spécialités sont bien plus variées : comment oublier la chakchouka... Ce plat emblématique du Maghreb séduit même les grands chefs français, à l'image de Norbert Tarayre qui en propose une version, d'une grande simplicité. Cuisiner la chakchouka comme un che





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