The eastern part of Cuba is hit by a new massive power outage, announced by the national electricity company, as the island, under a US-imposed energy blockade, faces a severe energy crisis. Internally, some voices in the Council of Jewish Institutions of France advocate for dialogue with the far-right formation. However, a majority of its members refuse to offer this trophy to RN, while rejecting La France insoumise in turn. New accounts collected by 'Mediapart' reveal Patrick Bruel's behavior in the context of his concerts, shoots, professional meetings, and massages between 1991 and 2019. A woman accuses him of having raped her when she was underage. The singer denies any 'coercion' or 'violence'. 'He is dying': the shocking images of Zakariyya's interrogation in Pas-de-Calais, 'Mediapart' reveals the brutal interrogation of Zakariyya in Pas-de-Calais. He is seen making several contortions under the hands of police. According to our information, the prosecutor of Béthune has opened an investigation for voluntary violence by a public authority official. Despite the ceasefire between Israel and Lebanon, the Israeli army unilaterally declared a 'security zone', forbidden to journalists and the Lebanese army. Without a witness, it is wiping out the Shiite villages from the map. Some of these technologies are necessary to run our services properly: you cannot refuse them. Others are optional but contribute to making your reader or reader experience easier and in a way to support Mediapart. You can refuse or accept them below, according to their purposes.

La partie orientale de Cuba est touchée jeudi par une nouvelle panne de courant massive, a annoncé la compagnie d'électricité nationale, au moment où l'île, soumise à un blocus énergétique imposé par Washington, est confrontée à une profonde crise d'énergie.

En interne, certaines voix du Conseil représentatif des institutions juives de France militent pour accepter de dialoguer avec la formation d'extrême droite. Une majorité de ses membres refuse toutefois d'offrir ce trophée au RN, tout en renvoyant dos à dos le parti avec La France insoumise. De nouveaux récits recueillis par 'Mediapart' dénoncent le comportement de Patrick Bruel en marge de ses concerts, tournages, rencontres professionnelles ou encore lors de massages, entre 1991 et 2019.

Une femme l'accuse de l'avoir violée alors qu'elle était mineure. Le chanteur conteste toute 'contrainte' ou 'violence'.

'Il est en train de mourir' : les images insoutenables de l'interpellation de Zakariyya dans le Pas-de-Calais 'Mediapart' révèle les images de l'interpellation brutale de Zakariyya dans le Pas-de-Calais. On le voit faire plusieurs malaises sous les mains de policiers. Selon nos informations, le parquet de Béthune a ouvert une enquête pour violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique.

Malgré le cessez-le-feu entre Israël et le Liban, l'armée israélienne a unilatéralement décrété une 'zone de sécurité', interdite aux journalistes et à l'armée libanaise. Sans témoin, elle s'attelle à y raser les villages chiites de la carte. Certaines de ces technologies sont nécessaires pour faire fonctionner nos services correctement : vous ne pouvez pas les refuser.

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