Cuba entre crise économique et tensions haut βιβλées avec les USA

Dans un contexte de forte inflation et pénuries, la population de Cuba partage un sentiment d'inquiétude et d'incertitude face à la possibilité d'un conflit militaire avec les USA. La tension quotidienne se vit notamment au travers de pénuries alimentaires et d'eau.

Dans le logement précaire d'Arminda de la Cruz, à La Vieille Havane, la routine suit son cours entre parties de dominos et reggaeton, tandis que l'escalade des tensions entre Cuba et les États-Unis ravive le spectre d'un conflit militaire.

Pour cette Cubaine de 56 ans, gardienne dans une entreprise d'Etat, la priorité est de survivre au jour le jour, sur une île qui traverse sa pire crise économique et énergétique depuis des décennies, aggravée par un blocus américain sur le pétrole en vigueur depuis janvier et qui n'a permis l'arrivée dans le pays que d'un seul pétrolier russe





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Cuba Tension Avec Les USA Blocus Sur Le Pétrole Inflation Et Pénuries Possibilité D'un Conflit Militaire

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