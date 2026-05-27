Crystal Palace et Rayo Vallecano s'affrontent en finale de la Ligue Conférence

Un match intense entre les deux équipes pour le titre européen, remporté par Crystal Palace après prolongation.

Le RB Arena de Leipzig accueille ce soir la finale tant attendue de la Ligue Conférence entre Crystal Palace et le Rayo Vallecano . Une affiche inédite qui promet du spectacle entre deux équipes aux styles contrastés.

Les Eagles, emmenés par leur entraîneur Oliver Glasner, misent sur une défense solide et des contres rapides, tandis que les hommes de Francisco Rodríguez, le Rayo, privilégient la possession et le jeu combinatif. Dès les premières minutes, les Londoniens mettent la pression avec une longue touche de Daniel Muñoz côté droit, mais Pathé Ciss veille et écarte le danger. Alvaro Garcia, l'ailier gauche du Rayo, tente de percuter mais sa frappe est trop croisée.

Le match est haché par de nombreuses fautes, reflet de l'enjeu. À la 15e minute, Crystal Palace obtient un corner après une belle combinaison entre Jean-Philippe Mateta et Ismaïla Sarr. Le centre de Tyrick Mitchell est dévié par la tête de Maxence Lacroix, mais le gardien du Rayo, Stole Dimitrievski, repousse sur sa ligne. Le Rayo répond par une contre-attaque menée par Isi Palazón, dont la passe pour Sergio Camello est interceptée par Marc Guéhi.

Le rythme s'intensifie, les deux équipes se rendent coup pour coup. À la demi-heure de jeu, c'est au tour de Rayo de bénéficier d'un coup franc dangereux. Óscar Valentín envoie le ballon dans la surface, mais le défenseur français Florian Lejeune, pourtant réputé pour sa puissance de tête, manque sa reprise. Les supporters des Eagles, venus nombreux, exultent.

Le score est toujours de 0-0 à la pause, mais les occasions ont été nombreuses. Les statistiques montrent une domination légère de Crystal Palace en termes de possession, mais le Rayo a été plus dangereux sur les phases arrêtées. La seconde période reprend sur les mêmes bases. Les Eagles tentent de profiter de la vitesse de Mateta, qui s'infiltre dans la défense adverse.

À la 55e minute, une action confuse dans la surface du Rayo amène un penalty pour Crystal Palace après une main de Lejeune. Mateta se présente face à Dimitrievski et transforme l'instant d'un tir puissant sous la barre. 1-0 pour les Londoniens ! Le Rayo réagit immédiatement et obtient un corner. Le centre de Garcia trouve la tête d'Unai López, mais le gardien Dean Henderson réalise une parade décisive.

Les minutes passent et la tension monte. À la 75e, le Rayo égalise sur un coup franc parfaitement enroulé par Isi Palazón qui lobe le mur et surprend Henderson. 1-1 ! Les deux équipes se jettent à l'attaque dans les dernières minutes, mais le score reste inchangé, synonyme de prolongation. Les prolongations sont tendues.

Les joueurs donnent tout, mais la fatigue se fait sentir. À la 105e, Crystal Palace hérite d'un coup franc aux 25 mètres. Eberechi Eze le tire directement, le ballon heurte la barre transversale et rentre. 2-1 ! Le Rayo pousse mais ne parvient pas à égaliser.

Crystal Palace remporte la Ligue Conférence 2024-2025 ! Une victoire historique pour le club anglais qui décroche son premier titre européen. Le parcours des deux équipes a été exemplaire : Crystal Palace, après avoir éliminé Zrinjski Mostar en barrages, puis l'AEK Larnaca, la Fiorentina et le Chakhtior Donetsk, a montré une grande solidité. Le Rayo, de son côté, avait dominé Samsunspor, l'AEK Athènes et le RC Strasbourg, avant de tomber en finale.

Ce match restera dans les mémoires pour son intensité et son suspense. Les héros du soir sont Jean-Philippe Mateta, qui a ouvert le score, et Eberechi Eze, auteur du but de la victoire. Côté Rayo, Isi Palazón a été le meilleur joueur, récompensé par un but splendide. La Ligue Conférence prouve une fois de plus qu'elle offre des émotions uniques et une vitrine pour des clubs moins habitués aux sommets européens.

Les supporters des deux camps ont fait le déplacement en nombre, créant une ambiance magnifique dans le stade de Leipzig. Une finale à la hauteur des attentes, qui restera gravée dans l'histoire du football





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