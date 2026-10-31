Cruella, voix off de N'oubliez pas les paroles, est née d'un accident selon Nagui

Cruella, la célèbre voix off de N'oubliez pas les paroles, est née d'un accident technique survenu à Nagui, qui a reçu 1 000 hertz dans les oreilles et en garde des séquelles.

Cruella, la voix off emblématique de l'émission N'oubliez pas les paroles sur France 2, est née d'un accident technique survenu à Nagui, l'animateur du jeu musical. Depuis 2016, ce personnage mystérieux arbitre la compétition et aide les candidats à retrouver les paroles des chansons. Mais derrière cette voix familière se cache une histoire douloureuse.

Un accident technique à l'origine de Cruella

À l'époque, Nagui portait une oreillette pour recevoir les indications nécessaires au bon déroulement du jeu. Un jour, un incident technique a tout changé. Un technicien lui a envoyé 1 000 hertz dans les oreilles, une expérience particulièrement douloureuse dont l'animateur garde des séquelles. Nagui a déclaré qu'il souhaitait ne plus jamais croiser ce technicien.

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Pour ne plus avoir à porter d'oreillette, Nagui a alors trouvé une solution : créer une voix off, Cruella, qui puisse transmettre les informations aux candidats et au public. C'est ainsi que le personnage est né.

Le rôle clé de Cruella dans le jeu

Depuis cet incident, Cruella a trouvé sa place dans l'émission. Les téléspectateurs ne l'ont jamais vue à l'écran, mais ils connaissent parfaitement sa voix. C'est elle qui intervient pour valider les réponses des candidats et les aider en répétant les paroles précédant celles qu'ils doivent retrouver.

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Au fil des années, une véritable complicité s'est installée entre Nagui et sa collègue. Cruella est devenue indispensable au jeu musical, notamment lors des Masters, où chaque bonne réponse compte. Une présence dont les téléspectateurs auraient pu ne jamais profiter sans cet accident.

Une voix devenue incontournable

Dix ans après son arrivée, Cruella est devenue une figure familière de N'oubliez pas les paroles. Son timbre si particulier accompagne les plus grands maestros du jeu musical. Elle fait désormais partie intégrante de l'émission, au même titre que les Zikos ou Nagui lui-même.

Cette histoire montre comment un incident technique a donné naissance à un personnage apprécié du public. Cruella incarne à la fois l'humour et la rigueur du jeu, et son rôle reste central pour le bon déroulement des émissions.