A large crowd gathered outside the Swatch store in Lille, France, on Saturday, May 16, 2026, to purchase a highly coveted watch. The watch, which is part of a collaboration between Swatch and Audemars Piguet, has a higher price tag than a standard Swatch but is significantly less expensive than Audemars Piguet watches, which can cost tens of thousands of euros. Despite the presence of a police vehicle, the line was not organized, and some people expressed concerns about the possibility of the event being canceled. Additionally, a septuagenarian with lung cancer was denied emergency care, and an accident on the A9 highway resulted in a bus hitting a roadside vendor, causing traffic to come to a complete halt. Super U recalled gel shower gel nationwide due to a bacteria that can cause severe infections, and Strasbourg merchants reported detecting a scam involving counterfeit 50-euro bills.

Certains ont attendu toute la nuit. Ce samedi 16 mai 2026, une foule importante patiente devant la boutique Swatch à Lille afin de pouvoir acquérir un objet convoité.

Un tarif plus élevé qu'une Swatch classique, mais très loin des prix pratiqués par Audemars Piguet, dont certaines montres peuvent coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Malgré la présence d'un véhicule de la police municipale, la file n'était pas organisée et on constatait davantage un. Certains s'inquiétaient même : 'J'espère qu'ils ne vont pas annuler et qu'on a pas attendu pour rien'.

Un septuagénaire atteint d'un cancer du poumon, se fait répondre aux urgences : 'Vous n'avez pas de carte fidélité ici'. Accident mortel sur l'autoroute A9 : un dépanneur percuté par un bus, la circulation totalement stoppée. Super U : du gel douche rappelé dans toute la France à cause d'une bactérie, elle peut provoquer des infections graves. Strasbourg : 'J'ai senti qu'il y avait un problème', des commerçants déjouent une arnaque avec de faux billets de 50





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