Croix Bleues Bordeaux: Les Medics face aux manifestations du 5 novembre

Reportage sur l'intervention des Croix Bleues à Bordeaux le 5 novembre. Analyse du rôle des street medics lors des mobilisations sociales et des risques encourus.

Le 5 novembre, la place de la Victoire à Bordeaux a été le théâtre d'une présence humanitaire discrète mais essentielle. Alors que des milliers de personnes défilaient pour dénoncer la dégradation du pouvoir d'achat, une équipe de quatre secouristes des Croix Bleues 33 observait la foule. Vêtus de t-shirts blancs distinctifs barrés d'une croix bleue, ces intervenants étaient prêts à porter secours aux blessés dès le signal donné.

Intervention immédiate sur la place de la Victoire

L'action des Croix Bleues a commencé par une alerte directe d'un manifestant criant : " Il y a quelqu'un qui s'est vautré ". L'équipe Delta, dirigée par Antoine, s'est déplacée vers une jeune femme tombée après s'être hissed sur un arrêt de tramway. Bien que la chute ait été plus rapide que prévu, le bilan s'est limité à de la peur pour la victime.

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Antoine a conseillé à la jeune femme de consulter un médecin en cas de maux de tête ou de nausées. Cette intervention rapide illustre la mission première des street medics : fournir des premiers soins sur le lieu même des troubles pour sécuriser les blessés avant tout départ des forces de l'ordre. Le groupe de quatre trentenaires a assuré les soins de base, démontrant leur réactivité et leur proximité avec la foule.

Organisation et renouvellement des équipes médicales

L'équipe Delta est composée d'Antoine, Sam, Mathilde, Alix et Marie, répartis sur neuf escouades déployées lors de la mobilisation. Antoine, chef de l'équipe et secouriste dans une association, porte la croix bleue depuis six ans. Il souligne que les effectifs se renouvellent constamment lors des mouvements sociaux, comme le confirme Sam, un autre chef d'équipe.

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Mathilde, infirmière aux urgences de 32 ans, assure le rôle de soignante du groupe. Elle est accompagnée d'Alix et Marie, surnommés les " mains propres ", qui ne pratiquent pas les soins directs mais assistent l'équipe. Ces deux dernières ont commencé leur engagement le 24 octobre et ont suivi une formation au secourisme. Marie a d'ailleurs effectué son baptême du feu le 17 octobre lors d'une manifestation qu'elle décrit comme horrible mais qui a renforcé sa conviction.

Équipements de protection et risques lors de la dispersion

La préparation logistique est rigoureuse. Une heure avant le début de la manifestation, l'équipe vérifie son matériel, notamment le spray Mallox, un mélange d'eau et de médicament anti-brûlure d'estomac jugé plus efficace que le sérum physiologique pour nettoyer les visages contaminés par les gaz lacrymogènes. La majorité des membres portent des masques filtrants FFP2, des lunettes de protection et un casque pour rester imperméables aux nuages suffocants.

Antoine porte un masque FFP2, moins protecteur que les autres équipements, afin de rester alerte à son environnement. Il prévient que la décontamination ne doit pas avoir lieu tant que la lacrymo est encore présente. Le moment le plus critique reste la dispersion par les forces de l'ordre, où le risque de blessures graves, notamment par grenades de désencerclement, explose. Trois manifestants ont été blessés par ce type de munitions lors de cette journée du 5 novembre.

Témoignages et soutien psychologique pour les secouristes

Les Croix Bleues, issues du mouvement des Gilets Jaunes, continuent de militer en apportant une aide médicale neutre. Sam considère que c'est la meilleure façon d'agir politiquement. Pour faire face au traumatisme des scènes vécues, une permanence psychologique a été mise en place. Cette structure soutient les medics témoins de violences excessives, reconnaissant l'impact émotionnel de leur travail sur le terrain.

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L'engagement des secouristes comme Marie, qui a vu des commerçants ouvrir leurs cafés pour soigner les blessés au calme, montre la solidarité qui émerge parfois au cœur des tensions. Malgré le danger, ces professionnels bénévoles restent présents, formés et équipés, pour atténuer les conséquences physiques et psychologiques des mobilisations sociales à Bordeaux et ailleurs.