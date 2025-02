Croissance économique japonaise en difficulté en 2024

Malgré un regain inattendu au quatrième trimestre, l'économie japonaise a enregistré une croissance très faible en 2024, avec une stagnation presque totale de son PIB. Cette situation s'explique par une combinaison de facteurs, notamment un excédent commercial limité, une faible demande intérieure et une inflation persistante.

Le Japon a connu une croissance économique très faible en 2024, avec une stagnation presque totale de son Produit intérieur brut ( PIB ). Malgré un regain inattendu au quatrième trimestre, alimenté par une reprise précaire de la consommation et un excédent commercial , la situation reste préoccupante. Le PIB du quatrième économie mondiale a progressé de seulement 0,1% l'an dernier en termes réels (corrigés de l'inflation), après une croissance de 1,5% en 2023.

Au quatrième trimestre, le Japon a enregistré une croissance économique de 0,7%, en forte accélération par rapport au troisième trimestre (+0,4%, chiffre révisé). Cette croissance a toutefois été principalement soutenue par un excédent commercial accru, principalement dû à une baisse de 2,1% des importations sur un an, sur fond de repli de la demande intérieure. Les exportations de biens et services n'ont augmenté que de 1,1%.Certains experts soulignent également la normalisation de la production automobile après des interruptions au printemps dues à des enquêtes réglementaires, ainsi qu'un appétit accru des entreprises pour les investissements et une reprise de la consommation. La consommation des Japonais, après s'être contractée pendant quatre mois consécutifs, s'est stabilisée en décembre avec un rebond de 2,7% des dépenses des ménages sur un an. Le gouvernement du nouveau Premier ministre Shigeru Ishiba a approuvé un plan de relance de 136 milliards d'euros, incluant des rabais fiscaux, des aides et des subventions énergétiques. Malgré ces efforts, l'inflation persistante et la faible croissance des salaires restent des obstacles à une reprise durable.





LaCroix / 🏆 25. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Japon PIB Croissance Inflation Consommation Excédent Commercial

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Japon: la croissance s’effondre à 0,1% en 2024, malgré un sursaut au 4e trimestreLe Japon a vu sa croissance économique s’essouffler fortement en 2024, avec une quasi-stagnation de son Produit intérieur brut (PIB), en dépit d’un sursaut plus fort qu’attendu au quatrième trimestre sur fond de mesures de relance et d’exportations accrues.

Lire la suite »

Croissance : le PIB en hausse de 1,1% en 2024L’Insee a confirmé ses prévisions moroses pour la croissance française en 2024, dans son bulletin publié jeudi 30 janvier.

Lire la suite »

PIB américain en hausse de 2,8% en 2024 malgré un ralentissement au dernier trimestreMalgré un ralentissement au dernier trimestre, la richesse nationale américaine a progressé de 2,8% en 2024. L'économiste Matthew Martin s'attend à un bon début de 2025 pour la première économie mondiale, soutenue par la consommation. Cependant, l'incertitude plane autour de la politique économique de Donald Trump, qui pourrait avoir un impact sur le PIB.

Lire la suite »

Elis affiche une croissance de son chiffre d'affaires et une marge d'Ebitda ajustée conforme aux attentes pour 2024Le spécialiste des services de nettoyage Elis a annoncé mardi une croissance organique de son chiffre d'affaires de 5% pour le quatrième trimestre 2024, et une marge d'Ebitda ajustée en ligne avec les estimations pour 2024. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires record de 4,57 milliards d'euros en 2024, en croissance organique de 5,2%. La marge d'Ebitda ajustée est estimée à environ 35,2% pour 2024, en hausse d'un point par rapport à l'année précédente.

Lire la suite »

Croissance économique de la zone euro nulle au quatrième trimestre 2024La croissance économique de la zone euro a été nulle au quatrième trimestre 2024 par rapport au trimestre précédent, plombée par un recul du PIB en Allemagne et en France. L'ensemble de l'année, le PIB de la zone euro a augmenté de seulement 0,7%.

Lire la suite »

Croissance 2024 : 'On fait tourner les usines chinoises avec la dette française', dénonce LengletL'Insee a dévoilé ce jeudi 30 janvier les chiffres de la croissance pour le quatrième trimestre 2024 et pour l'ensemble de l'année. Sans surprise, comme pour les chiffres du chômage, ils ne sont pas bons.

Lire la suite »