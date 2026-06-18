Croisière de Pen Bron : 120 bateaux embarquent des personnes souffrant de handicap pour un week-end solidaire inoubliable

La Croisière de Pen Bron, née de l’initiative de trois soignants, offre chaque année à des personnes en situation de handicap, venues de toute la France, l’opportunité de vivre une parenthèse maritime hors du commun. Elle mobilise chaque année près de 800 participants, dont 120 sont en situation de handicap et leurs accompagnants, une trentaine de soignants, plus de 300 bénévoles ainsi qu’une flotte d’environ 120 bateaux mis gracieusement à disposition par leurs propriétaires.

De la Loire-Atlantique au Morbihan, de La Turballe à Arzal, 120 bateaux embarquent des personnes souffrant de handicap pour un week-end solidaire inoubliable. Sourires, émotion et impatience au moment de l’embarquement : la Croisière de Pen Bron offre chaque année à ses participants un week-end hors du commun.

©La Croisière de Pen Bron En plus du festival de cerfs-volants Festi’vent plages des Bretons, la Croisière de Pen Bron larguera les amarres ce samedi pour sa 43e édition, cap surDepuis 1983, ce rendez-vous unique mêle chaque année plaisance, solidarité et inclusion en offrant à des personnes en situation de handicap, venues de toute la France, l’opportunité de vivre une parenthèse maritime hors du commun. Née de l’initiative de trois soignants du centre hélio-marin de Pen Bron, Bruno Castaing, Jean-Paul Loliero et Jacques Plottin, avec le soutien du docteur François Moutet, cette aventure humaine est devenue au fil des années un événement incontournable.

Alain avait 6 ans quand il fut hospitalisé de 1955 à 1957 à Pen Bron, « une partie de ma vie est restée là » Chaque année, près de 800 personnes participent à ce grand rassemblement. Parmi elles, 120 sont en situation de handicap et leurs accompagnants, une trentaine de soignants, plus de 300 bénévoles ainsi qu’une flotte d’environ 120 bateaux mis gracieusement à disposition par leurs propriétaires.

La réussite de la Croisière de Pen Bron repose sur la mobilisation de trois équipes complémentaires : les bénévoles en mer qui encadrent la navigation des 120 bateaux, les équipes médicales qui assurent la sécurité sanitaire des participants tout au long du parcours, et les nombreux bénévoles à terre qui prennent en charge l’accueil, la logistique, les repas ainsi que les embarquements et débarquements.

« Il faut l’avoir vécu pour comprendre » Si la croisière mobilise autant de bénévoles depuis plus de quatre décennies, c’est avant tout pour l’expérience humaine qu’elle procure. « Partager pendant deux jours l’espace restreint du pont d’un bateau entre valides et personnes en situation de handicap demande beaucoup d’attention à l’autre, de respect et de vigilance », explique Pascal Morin à l’Chaque skipper adapte sa navigation à son équipage. Chacun donne et reçoit.

Il faut l’avoir vécu pour comprendre pleinement ce que représente cette aventure. Au-delà des drames personnels que certains participants peuvent traverser, cette croisière est extrêmement joyeuse. C’est une formidable leçon de vie. J’invite toutes les personnes qui souhaitent s’en rendre compte à participer à la croisière ou simplement à venir assister au passage des bateaux à l’écluse d’Arzal.

Depuis sa création, la Croisière de Pen Bron s’est entourée de nombreux parrains et marraines, toujours choisis parmi des personnalités. Pour la première fois de son histoire, l’association a souhaité rendre hommage à une institution qui l’accompagne depuis ses débuts.

« Depuis 42 ans, les parrains et marraines étaient des personnes physiques. En 2026, nous avons souhaité mettre à l’honneur une personne morale qui nous soutient depuis l’origine », explique les membres du bureau de l’association.

« Départ de la flotte samedi à 10h Les participants seront accueillis dès ce vendredi à La Turballe. Le samedi matin, les embarquements débuteront à 9 h avant le départ de la flotte entre 10 h et 10 h 30. Comme chaque année, le spectaculaire passage de l’écluse d’Arzal est attendu aux alentours de 16 h. La journée se poursuivra par le traditionnel banquet puis la grande soirée festive organisée sous chapiteau à partir de 21 h.

Le retour de la flotte dans le port de La Turballe est prévu dimanche vers 17 h. Plus de 500 bénévoles répondent à un appel pour éplucher 26 kilos et 7 000 notes de frais papier de Laurent Wauquiez Sécurité routière : la nouvelle limitation de vitesse va bientôt entrer en vigueur sur la Francilienne en Seine-et-Marn





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