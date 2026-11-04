Croisière Australis Terre de Feu Explorer la Patagonie

Découvrez l'expérience unique de la compagnie chilienne Australis. Croisière d'expédition au départ de Punta Arenas vers Ushuaia pour explorer les fjords et glaciers de Patagonie.

La compagnie de croisières chilienne Australis propose une invitation unique à explorer la Patagonie sauvage à bord de son navire Stella Australis. Ce voyage d'expédition relie Punta Arenas au Chili à Ushuaïa en Argentine, offrant un accès privilégié aux zones les plus reculées du continent américain. L'itinéraire sélectionné, baptisé Fjord de la Terre de Feu, permet aux passagers de naviguer à travers le détroit de Magellan et le canal Beagle. Cette aventure maritime invite à découvrir des paysages époustouflants composés de fjords profonds, de forêts primaires intactes et de glaciers monumentaux. Le périple suit la trace historique des grands explorateurs tels que Magellan, Darwin et FitzRoy, offrant une immersion totale dans l'histoire et la nature de cette région mythique.

Point de Départ À Punta Arenas

L'aventure commence véritablement à Punta Arenas, située à l'extrême sud du Chili, après un vol depuis Santiago. Cette cité coloniale possède une atmosphère particulière qui prépare parfaitement les voyageurs à l'exploration de terres inconnues. Les visiteurs disposent de temps libre pour arpenter les rues et admirer les maisons colorées de la ville avant de se rendre au port. Un arrêt au mirador Cerro de la Cruz offre une vue panoramique spectaculaire sur la ville et le détroit de Magellan. La présence d'une statue dédiée à l'explorateur portugais Magellan rappelle l'importance historique de cet endroit avant l'embarquement sur le Stella Australis en fin d'après-midi.

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Glaciers Et Faune En Baie Ainsworth

La première escale significative a lieu dans la baie Ainsworth, située au cœur du parc national Alberto de Agostini. Le navire s'approche du majestueux glacier Marinelli, qui semble cacher une forêt subpolaire dense et luxuriante. Les passagers débarquent pour marcher dans cette végétation originale, composée d'arbres robustes, de tourbières et de ruisseaux clairs. Certains voyageurs aventureux peuvent même goûter aux baies sauvages présentes sur place. L'après-midi, une excursion en zodiac vers les îlots Tuckers permet d'observer les manchots de Magellan dans leur habitat naturel. Cette approche respectueuse, sans débarquement sur les îlots fragiles, permet de protéger l'écosystème tout en offrant des rencontres visuelles exceptionnelles avec ces animaux et des dauphins sur le retour.

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Navigation Dans Le Canal Beagle

La traversée se poursuit paisiblement dans le canal Beagle, offrant aux passagers des moments de détente devant les fenêtres panoramiques de leurs cabines. Cette période de navigation est idéale pour observer la faune marine, notamment les baleines et diverses espèces de dauphins lors des saisons de migration. L'après-midi reprend ses droits avec une excursion vers le pied du glacier Pía. Cette immersion à proximité immédiate du glacier permet d'entendre ses craquements et de voir des morceaux de glace se détacher, créant un spectacle naturel puissant. Le retour sur le navire marque le début de la traversée de l'Avenue des glaciers. Pendant plus d'une heure, les passagers admireront sur le pont supérieur une succession de glaciers imposants, chacun plus impressionnant que le précédent.

L'Honneur De Visiter Le Cap Horn

L'incroyable point culminant de ce voyage mémorable est la visite du mythique Cap Horn. Ce territoire protégé par la marine chilienne est soumis à une réglementation stricte qui limite l'accès des touristes. La compagnie Australis est la seule société de croisières d'expédition à disposer d'une autorisation permanente pour y faire débarquer des passagers. Cette expérience unique s'accompagne de défis logistiques dus aux eaux très agitées de la région, nécessitant une arrivée en zodiac qui peut être mouvementée selon les conditions météorologiques. La réussite de cette escale dépend entièrement du temps et de la chance, faisant de cette visite une récompense prestigieuse pour les voyageurs qui ont parcouru le bout du monde.