Critiques sur la réalisation télé de la Coupe du monde : la FIFA répond

La production télévisée des premiers matches de la Coupe du monde est critiquée pour des angles manquants et une lisibilité réduite. La FIFA se défend en évoquant des innovations technologiques.

Le début de la Coupe du monde a suscité de vives critiques concernant la réalisation télé visée des matches. De nombreux professionnels du football et téléspectateurs ont pointé du doigt des angles de caméra manquants, des plans tremblants et une lisibilité réduite du jeu.

La FIFA a répondu en défendant son dispositif, affirmant avoir investi dans des technologies innovantes pour offrir une couverture inédite. Cependant, des réalisateurs expérimentés comme François-Charles Bideaux déplorent la suppression d'angles historiques. Selon lui, HBS a retiré des caméras d'axe placées à mi-hauteur entre la ligne des cinq mètres cinquante et le poteau de corner, ce qui rend certaines actions difficiles à juger, notamment dans la surface de réparation.

Cette moins-value technique complique l'appréciation des fautes et réduit la perception de la qualité des gestes techniques. La FIFA rétorque que ses caméras sont positionnées pour offrir les meilleurs angles possibles, avec jusqu'à quarante-cinq caméras en phase de groupes et cinquante en phase finale, ce qui constitue les plus grands angles jamais réalisés pour un tournoi de football. Pourtant, les critiques persistent.

Les innovations comme la caméra sur l'arbitre, dite Ref Cam, ou les objectifs de type cinéma sont jugées spectaculaires mais inutiles pour suivre le jeu collectif. Elles produisent des plans isolés qui peuvent être diffusés sur les réseaux sociaux mais n'enrichissent pas le direct télévisé.

De plus, le VAR souffre de ces limitations techniques, avec des temps d'attente prolongés pour des décisions arbitrales. L'illustration en est le penalty potentiel pour Kylian Mbappé lors du match France-Sénégal, où le temps d'attente avant la décision finale a été jugé interminable. Les angles morts dans les surfaces de réparation rendent le VAR aveugle, fragilisant ainsi l'arbitrage. Les supporters se plaignent également des coûts exorbitants pour assister aux matches, mais c'est un autre sujet.

En résumé, bien que la FIFA mette en avant une production innovante, la qualité de la retransmission laisse à désirer pour les puristes, avec trop de plans larges et pas assez de plans rapprochés permettant de saisir les détails tactiques. Les téléspectateurs français, notamment, regrettent de ne pas voir les mêmes images que lors des précédentes Coupes du monde.

La réponse de la FIFA ne convainc pas pleinement, et le débat reste ouvert sur la manière de filmer le football pour le plus grand nombre





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