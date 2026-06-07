Critiques massives contre le concert de la Star Academy sur TF1 : problèmes techniques, playback et rythme effréné

Le concert des anciens de la saison 13 de Star Academy, diffusé sur TF1, a été vivement critiqué par les téléspectateurs. Reproches : absence de musiciens live, trop de chansons, enchaînements rapides, mauvaise qualité sonore et visuelle. Malgré tout, la tournée continue et la gagnante Ambre sort son premier single.

Le concert des anciens élèves de la saison 13 de Star Academy , diffusé en prime time sur TF1 , a suscité de nombreuses critiques de la part des téléspectateurs.

Bien que la fanbase reste enthousiaste, plusieurs internautes ont exprimé leur déception quant à la qualité du spectacle. Les reproches portent principalement sur l'absence de musiciens en live, l'utilisation de bandes sonores, le nombre excessif de chansons et les enchaînements trop rapides, laissant peu de respiration. La fin du concert a été jugée décousue, avec des extraits de chansons trop courts. Les problèmes techniques ont également été pointés du doigt : son horrible, micros mal réglés, captation vidéo catastrophique.

Certains conseils pour l'an prochain incluent moins de titres, le retour des musiciens live, l'ajout de titres inédits et une meilleure répartition des morceaux entre les académiciens. Malgré ces critiques, l'aventure de la tournée continue pour les élèves, avec des concerts à travers la France. Parallèlement, la gagnante Ambre a enfin sorti son premier single, "J'me demande", après avoir pris son temps, et s'est exprimée sur le succès d'autres candidats.

D'autres actualités entourant l'émission incluent la possible nomination de Ycare comme directeur de la prochaine promotion et la qualification précoce d'un élève pour la tournée 2025





voici / 🏆 30. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Star Academy TF1 Concert Critiques Playback Technique Tournée Ambre Single

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fanny Delaigue réagit au départ surprise de Marlène Schaff de la Star AcademyFanny Delaigue a exprimé ses sentiments lors d'un live Twitch sur NRJ ce jeudi 4 juin 2026, après l'annonce du départ de Marlène Schaff de la Star Academy. La répétitrice a dévoilé sa fierté et sa hâte de voir Marlène Schaff sur scène.

Read more »

Marlène Schaff se livre sur son identité queer et annonce son départ de la Star AcademyMarlène Schaff, coach d'expression scénique de la Star Academy pendant quatre ans, a quitté le programme pour se consacrer à son spectacle au Festival d'Avignon. Dans une interview, elle évoque avec émotion son identité queer, son parcours personnel et son soutien familial, tout en rendant hommage à l'émission qui a changé sa vie.

Read more »

Michael Goldman sur le départ de la Star Academy, un ancien élève pourrait le remplacer !Michael Goldman pourrait quitter définitivement la Star Academy ! D'après les informations du Parisien mises en ligne ce vendredi 5 juin, le fils de Jean-Jacques Goldman ne rempilera pas en tant que directeur la saison prochaine. Il était à la tête du château de Dammarie-les-Lys depuis quatre saisons. Un ancien élève pourrait le remplacer.

Read more »

Star Academy : Michael Goldman claque la porte du château de Dammarie-les-LysC’est un véritable coup de tonnerre pour les fidèles de la Star Academy. Après avoir orchestré d’une main de maître le retour triomphal du télé crochet de TF1, Michael Goldman a pris la décision radicale de quitter ses fonctions.

Read more »