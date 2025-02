Critiques et Réponse de l'AFP Concernant le Financement par l'USAID

L'Agence France-Presse (AFP) fait face à des accusations de financement occulte par l'agence américaine pour le développement (USAID) après que certaines captures d'écran sur le réseau social X ont révélé des paiements importants. L'AFP répond aux critiques en précisant que ces paiements correspondent à des contrats commerciaux classiques avec des agences gouvernementales américaines et ne représentent qu'une faible part de ses recettes.

L'Agence France-Presse ( AFP ) a été l'objet de critiques sur le réseau social X, anciennement Twitter, concernant des accusations de financement occulte par l'Agence américaine pour le développement ( USAID ). Certains internautes ont affirmé que l'agence de presse française avait reçu des millions de dollars de l' USAID , la qualifiant ainsi de « machine de propagande sous influence étrangère ».

L'ancien candidat à l'élection présidentielle Nicolas Dupont-Aignan a même appelé à la démission immédiate du directeur de l'AFP. Les critiques se basent sur des captures d'écran extraites du site USASpending.gov, une base de données des dépenses du gouvernement fédéral américain.Ces captures d'écran montrent que l'AFP a reçu 447 008 dollars au cours des douze derniers mois et 9,9 millions de dollars depuis 2008. Cependant, les conclusions hâtives des internautes sont inexactes. Un examen plus approfondi révèle que le montant de 447 008 dollars représente plusieurs transactions étalées sur une année.L'AFP précise que trois agences du gouvernement américain sont clientes de l'agence de presse et ont accès à ses informations : l'US Agency for Global Media (USAGM), le département de Défense (DoD) et l'USAID. Ces paiements, effectués pour l'accès à des services de photographie d'actualité et d'édition, sont minimes par rapport aux recettes commerciales de l'AFP, qui s'élèvent à plus de 200 millions d'euros. L'agence de presse souligne que ses clients incluent des médias et des administrations de nombreux pays, et que l'accès à ses informations est fourni en échange de services commerciaux





