Critiques à Gauche Face à la Candidature de Nadia Pellefigue aux Municipales de Toulouse

La candidature de Nadia Pellefigue aux municipales de 2026 à Toulouse suscite des critiques à gauche, notamment de la part des écologistes et de La France Insoumise qui dénoncent l'absence de programme politique clair et la démarche individualiste.

Annonce de la candidature de Nadia Pellefigue pour les municipales de 2026 à Toulouse , trois jours après la décision de Carole Delga de ne pas se lancer dans la bataille, a suscité plus de critiques à gauche qu'un soutien. Au sein du camp des prétendants au fauteuil de premier édile, les propos tenus envers la vice-présidente de la région Occitanie, qui n'est plus membre du parti socialiste depuis 2022, sont loin d'être tendres.

Régis Godec, écologiste, s'est déclaré « surpris » par cette démarche personnelle « ni attachée à un parti, ni reliée à Carole Delga qui ne lui apporte pas son soutien ». Le chef de file des écologistes pour les municipales de 2026 à Toulouse trouve cette candidature « dommageable » alors que « nous sommes en train d’essayer de réunir l’ensemble des forces de gauche et écologistes pour les faire converger ». « Prendre en compte une démarche individuelle ne va pas simplifier les choses. Le dernier scrutin municipal, en 2020, a montré que les attitudes solitaires n’étaient pas bénéfiques ». Godec n’a pas prévu de contacter Nadia Pellefigue, se demandant « Est-ce qu’elle ira au bout ? Est-ce un effet d’opportunité après la décision de Carole Delga qui a peut-être déstabilisé des choses au sein du Parti socialiste ? Je ne pense pas qu’il y aura grand monde pour la soutenir ». François Briançon, considéré comme le potentiel chef de file du Parti socialiste (PS) pour les municipales de 2026, s'est quant à lui montré indifférent à la démarche de Pellefigue. « Ce que fait Nadia Pellefigue ne m’intéresse plus. En 2020, elle a contribué à faire élire Jean-Luc Moudenc, personne n’a compris la finalité de sa candidature. La seule nouveauté, en 2026, c’est qu’elle va l’aider dès le premier tour. Je pense qu’il n’est pas utile de perdre trop de temps à commenter un énième changement de pied dans son parcours politique ». Briançon préfère « s’attacher à ce qu’a dit Carole Delga, c’est-à-dire travailler au sein du PS autour d’une stratégie collective et rassembler mouvement de gauche et mouvement citoyen ». Du côté de La France Insoumise (LFI), où le député François Piquemal se présente comme le leader de la gauche à Toulouse, c’est son collègue Hadrien Clouet qui a pris la parole. « On se croirait au début du congrès du Parti socialiste mais c’est dommage que ça se fasse au moment des municipales. Je vois beaucoup de candidatures potentielles PS ou apparentées PS mais où est le programme politique ? Et puis la question n’est pas de savoir qui est la meilleure tête pour candidater mais quel est le programme de rupture qui permettra de gérer la ville, dans l’intérêt de tout le monde, y compris des quartiers populaires et périphériques », lance le député LFI de la première circonscription de Haute-Garonne. « Que pense Mme Pellefigue de passer l’eau en régie publique, de la gratuité des cantines ? Je trouve toujours étrange les candidats qui se lancent et disent que le programme arrivera plus tard. Dans ce cas-là, il vaut mieux candidater à la présidence d’un syndic de copropriété », conclut Hadrien Clouet.





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Nadia Pellefigue Municipales Toulouse Carole Delga Parti Socialiste Ecologistes France Insoumise Programme Politique

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Nadia Pellefigue, candidate pour les municipales de 2026 à ToulouseNadia Pellefigue, vice-présidente du Conseil régional d’Occitanie, annonce sa candidature aux municipales de 2026 à Toulouse, trois jours après le refus de Carole Delga. Elle présente sa candidature comme une proposition ouverte à tous les Toulousains, indépendamment des affiliations partisanes.

Lire la suite »

Toulouse Tech Transfer : Un moteur de l'innovation et de la création d'entreprises à ToulouseToulouse Tech Transfer (TTT) est une société de transfert de technologie qui soutient la valorisation des innovations des centres de recherche publics toulousains. Depuis sa création en 2012, TTT a accompagné la naissance de 46 start-up, dont 17 dans les deux dernières années, créant ainsi 230 emplois et levant plus de 50 millions d'euros. TTT intervient également dans les transferts de technologies vers des entreprises industrielles existantes.

Lire la suite »

Team Toulouse : Un Nouveau Projet de Basket 3x3 à ToulouseTeam Toulouse, une nouvelle équipe de basket 3x3 professionnelle, s'engage dans le circuit mondial. Composée d'anciens joueurs de Paris 3x3, l'équipe est soutenue par la FFBB et bénéficie du soutien de partenaires locaux. L'équipe vise les Jeux Olympiques de 2024 et promet de faire briller le nom de Toulouse sur la scène internationale du basket 3x3.

Lire la suite »

Team Toulouse : Une nouvelle équipe de basket 3x3 s'installe à ToulouseTeam Toulouse, une nouvelle équipe de basket 3x3 professionnelle, est en train de décoller à Toulouse.

Lire la suite »

Municipales 2026 à Toulouse. Nadia Pellefigue annonce sa candidature 'sous le signe de l'indépendance'Vendredi 14 février 2025, Nadia Pellefigue, vice-présidente à la Région Occitanie, a annoncé sa candidature aux Municipales 2026 à Toulouse. Elle avait terminé troisième en 2020.

Lire la suite »

INFO LA DEPECHE. Municipales 2026 à Toulouse : Nadia Pellefigue candidate à la mairie… 'Ma volonté est de donnCandidate à la mairie de Toulouse en 2020, Nadia Pellefigue, qui n’est plus membre du PS, annonce, en exclusivité dans 'La Dépêche', qu’elle se lance dans la bataille des municipales 2026 avec une liste hors partis politiques.

Lire la suite »