Analyse de l'appel pressant de RTE et d'acteurs de l'énergie à publier l'étude Futurs énergétiques avant la décision finale sur les EPR2 du 8 décembre.

Le gestionnaire du réseau électrique français, Réseau de Transport d'Electricité (RTE), ainsi que plusieurs experts du secteur, exigent la publication immédiate de la mise à jour de leur étude de référence sur le système électrique national. Cette demande intervient dans un contexte où les coûts de construction des réacteurs EPR2 ont doublé depuis 2021, tandis que les technologies concurrentes deviennent progressivement plus compétitives et moins onéreuses sur les marchés internationaux.

Divergence Chronologique Décision Étude RTE

RTE a initié une consultation publique le 3 avril dernier pour actualiser son étude intitulée "Futurs énergétiques 2050", avec des résultats attendus pour la fin de l'année 2026. Cette mise à jour était censée éclairer la décision finale d'investissement d'EDF concernant le programme de six réacteurs EPR2, laquelle est désormais fixée au 8 décembre lors du dernier conseil de politique nucléaire de l'année. Ce décalage temporel inversé suscite des critiques, car une décision d'une telle envergure ne devrait pas précéder l'expertise censée l'éclairer, surtout lorsque l'étude originale de 2021 repose désormais sur des hypothèses largement démenties par la réalité économique actuelle.

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Évolution Coûts Nucléaire et Renouvelables

En 2021, le programme de six EPR2 était estimé à 51,7 milliards d'euros, une valeur exprimée en euros de 2020. À la fin de l'année 2025, EDF réévalue ce coût à 72,8 milliards d'euros constants, ce qui correspond à 100 milliards d'euros courants inscrits dans le projet de loi de finances pour 2027, hors frais financiers. Pour un prix de l'électricité d'environ 100 euros par mégawattheure, le premier réacteur resterait déjà très onéreux, même après subvention du financement. En parallèle, le dernier appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie a abouti à des prix de l'ordre de 60 euros par mégawattheure pour des projets solaires, soulignant un écart de compétitivité significatif qui nécessite une quantification précise.

Batteries et Compétitivité Technologique

Le prix mondial moyen pour l'installation d'un système de stockage par batteries clés en main a été divisé par deux entre 2022 et 2025, selon les données de BloombergNEF. Cette évolution contraste avec la situation de 2021, où les batteries étaient encore peu déployées et coûteuses. En 2026, ces technologies s'ancrent dans le réel, avec des installations majeures en Californie et plus de 2 gigawatts de batteries en service en France depuis quelques semaines, marquant une hausse de plus de 40 % sur un an. RTE confirme que quelque 14 gigawatts de projets ont déjà réservé leur accès au réseau, démontrant la viabilité industrielle de ces alternatives.

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Impacts Réseau et Stabilité Financière

L'utilisation de batteries pour déplacer la production solaire de midi vers la pointe du soir permet d'éviter la modulation des tranches nucléaires existantes, ce qui accélère leur vieillissement, comme le reconnaît EDF. Ces batteries stabilisent également la fréquence du réseau et fonctionnent désormais comme des actifs industriels financés sans subventions publiques. Un scénario 2050 qui n'intègre pas cette nouvelle donne de coûts sous-estime mécaniquement la valeur des énergies renouvelables et surestime le besoin en moyens pilotables, tout en mobilisant l'épargne des Français et en pesant sur la dette du pays, ce qui suscite déjà des inquiétudes au sein de l'opinion publique et des marchés financiers.

Demandes de Transparence et Prochaines Étapes

Nous demandons à RTE de rendre publics sans attendre les hypothèses et les résultats de son actualisation, en intégrant le coût complet des scénarios avec les derniers prix solaires et les coûts du stockage. Cette publication doit tester la sensibilité des résultats aux dérives de coûts et de délais ainsi qu'à la disponibilité future des EPR2. Enfin, les scénarios doivent faire varier la part du nucléaire et des énergies renouvelables, afin que le débat public dispose d'une base solide, avec pour exigement que le gouvernement subordonne la décision finale d'investissement à cette publication et à un échange public sur ses résultats.