L'animatrice Cristina Cordula révèle les heures d'efforts consenties pour sa participation à Danse avec les Stars. Retour sur sa saison 13 et son nouveau show sur RMC Life.

La personnalité médiatique Cristina Cordula a livré des révélations détaillées sur l'intensité de sa préparation physique pour la treizième saison de l'émission Danse avec les Stars. L'ancienne figure des Reines du Shopping a expliqué aux téléspectateurs qu'elle avait dû compenser un manque de niveau initial par un volume d'entraînement massif, passant jusqu'à sept heures par jour sur le parquet de danse.

Méthode d'entraînement intensif et sacrificielle

Consciente de ses limites techniques face aux professionnels, Cristina Cordula a adopté une stratégie de surcompensation pour atteindre les phases finales de la compétition. Elle a confié qu'elle s'entraînait de cinq à sept heures quotidiennement, réservant uniquement le dimanche pour ses rares moments de repos absolu. Cette discipline de fer lui a permis de progresser significativement malgré ses débuts difficiles.

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Cette approche extrême a permis à l'animatrice de rester dans la course pendant plusieurs semaines, touchant au septième prime avant son élimination. Ses camarades de classe et le public ont pu constater les résultats de cet effort surhumain lors de leurs différentes prestations à la télévision.

Relations avec la production et partenaires de danse

La trajectoire de Cristina Cordula dans Danse avec les Stars a également été marquée par des interactions complexes avec son partenaire de danse Jordan Mouillerac et la production de l'émission. Elle a indiqué avoir mis en garde les organisateurs à propos des conditions de travail, leur demandant de faire attention à certains aspects logistiques ou humains du programme.

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Après son départ de la compétition, des tensions ont émergé entre Cristina Cordula et Jordan Mouillerac, nécessitant une mise au point publique. Leur relation a été décrite comme difficile à la veille du départ de l'animatrice, avec des accusations mutuelles concernant l'interprétation des chorégraphies et la gestion de la fatigue.

D'autres participants ont exprimé leur soutien ou leur frustration, notamment Claude Dartois, qui est parti de manière précipitée. Ce dernier a avoué que certains détails de l'aventure l'avaient agacé, soulignant que sans certaines conditions préalables, il n'aurait jamais accepté de participer à cette épreuve physique exigeante.

Impact émotionnel et deuil de Mathilde Favier

Parallèlement à ses activités médiatiques récentes, Cristina Cordula continue de vivre le deuil difficile de sa proche amie Mathilde Favier. Disparue tragiquement dans un accident de voiture l'été dernier, Mathilde Favier reste un sujet douloureux pour l'animatrice, qui a déclaré ressentir la perte comme un drame personnel profond.

Malgré sa douleur, Cristina Cordula s'investit pleinement dans la promotion de ses nouveaux projets professionnels. Elle a insisté sur la nécessité de rester active et de tourner la page vers l'avenir, même si la mémoire de Mathilde Favier accompagne toujours ses journées. Cette résilience contraste avec la vulnérabilité montrée lors des entretiens intimes sur son parcours.

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Retour aux sources et nouveau programme télévisé

Le jeudi 26 novembre, Cristina Cordula était l'invitée de plusieurs plateformes pour présenter son émission de relooking sur RMC Life. Ce nouveau format vise à aider des femmes débordées par leur vie quotidienne à retrouver une image de soi positive grâce à une transformation vestimentaire complète.

Le concept de ce programme permet aux participantes de changer intégralement leur garde-robe sans aucune limite budgétaire imposée. Cette liberté financière totale est au cœur de la promesse du show, qui vise à redonner confiance et joie de vivre aux femmes concernées par des problématiques d'image corporelle et d'auto-estime.

Cristina Cordula revient ainsi à ses racines médiatiques tout en apportant une nouvelle dimension à son travail d'animatrice. Entre ses souvenirs de la treizième saison de Danse avec les Stars et ses espoirs pour RMC Life, elle confirme sa place centrale dans le paysage de la télévision française et des médias sociaux.