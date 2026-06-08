Cristina Cordula célèbre neuf ans d'amour avec Frédéric Cassin et se confie sur son parcours

Pour ses neuf ans de mariage, Cristina Cordula a partagé des images tendres sur Instagram tout en revenant sur son enfance et ses débuts difficiles dans le mannequinat. L'occasion de mettre en lumière son histoire avec Frédéric Cassin et sa résilience face aux obstacles.

Cristina Cordula , animatrice et conseillère en image, a célébré ses neuf ans de mariage avec Frédéric Cassin , homme d'affaires, en partageant sur Instagram des photos et un message émouvant.

Leur histoire d'amour, qui a débuté en 2017, a été marquée par une cérémonie blanche dans un lieu spectaculaire. Dans une interview récente, l'animatrice a également évoqué son parcours personnel, depuis son enfance au Brésil jusqu'à son installation en France, en passant par les difficultés rencontrées lors de ses débuts dans le mannequinat. Elle a notamment confié avoir souvent entendu qu'elle faisait peur aux hommes.

Figure emblématique des médias, Cristina Cordula partage régulièrement des moments de sa vie et des conseils mode sur les réseaux sociaux. Son fils s'est également exprimé sur la relation de sa mère avec Frédéric Cassin, soulignant que les débuts avaient été compliqués.

Au-delà de cette célébration, d'autres événements médiatiques ont animé l'actualité, comme le dîner d'État en l'honneur du président brésilien Lula à l'Élysée, avec la présence de Brigitte et Emmanuel Macron, ainsi que des déclarations d'Anny Duperey concernant l'affaire Patrick Bruel. Ces faits divers et célébrations illustrent la diversité de l'actualité people, mêlant passions, réussites et souvenirs intimes





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