Cristiano Ronaldo Prolongerait Son Contrat avec Al-Nassr

L'attaquant portugais Cristiano Ronaldo devrait prolonger son contrat avec le club saoudien d'Al-Nassr jusqu'en 2026.

L'attaquant portugais de 40 ans, Cristiano Ronaldo , devrait prolonger son contrat d'une saison, jusqu'en 2026, avec le club saoudien d' Al-Nassr , selon l'AFP. Cristiano Ronaldo , qui a fêté ses 40 ans la semaine dernière, s'était engagé pour deux saisons et demie avec Al-Nassr fin décembre 2022, au sortir de la Coupe du monde au Qatar, devenant le premier grand nom du football à rejoindre le Championnat saoudien en plein développement.

L'attaquant portugais devrait, désormais, prolonger son contrat jusqu'en 2026, selon l'AFP. Les deux parties sont parvenues à un accord « mais il n'a pas encore été signé », a ajouté une source de l'agence de presse. « Une annonce sera faite dans les prochains jours », a-t-elle poursuivi.Ronaldo a disputé 90 matches sous les couleurs d'Al-Nassr, inscrivant 82 buts et délivrant 19 passes décisives. Mais il n'a pas encore ajouté une ligne supplémentaire à son impressionnant palmarès. L'été dernier, le quintuple vainqueur du Ballon d'Or avait confié son envie de finir sa carrière à Al-Nassr. « Une équipe qui me rend heureux et où je me sens bien », avait juré l'attaquant, passé par Manchester United, le Real Madrid et la Juventus Turin.





