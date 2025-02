Cristiano Ronaldo Encore Une Année au Sommet des Athlètes les Mieux Payés

Cristiano Ronaldo conserve sa couronne de l'athlète le mieux payé au monde pour la deuxième année consécutive. Le joueur portugais d'Al-Nassr a empoché 260 millions de dollars en 2024, grâce à un salaire et des revenus complémentaires importants. Le classement de Sportico révèle également la présence de deux Français dans le top 10 et la solide performance de plusieurs stars du sport mondial.

Cristiano Ronaldo , pour la deuxième année consécutive, se classe en tête du classement des athlètes les mieux rémunérés au monde en 2024, selon le site spécialisé Sport ico. L'attaquant portugais d'Al-Nassr aurait touché un total de 260 millions de dollars (250 millions d'euros), répartis entre 215 millions de dollars de salaire et 45 millions de dollars de revenus complémentaires provenant de contrats de sponsoring.

Le quintuple Ballon d'Or, qui a bénéficié d'un transfert phénoménal en rejoignant le championnat saoudien, est le seul footballeur à figurer sur le podium. La deuxième place est occupée par la star de la NBA, Stephen Curry, avec un revenu de 153,8 millions de dollars en 2024, composé de 53,8 millions de dollars de salaire et de 100 millions de dollars de revenus complémentaires. Le boxeur Tyson Fury complète le podium avec un revenu de 147 millions de dollars. Les places suivantes sont occupées par Lionel Messi (135 millions de dollars) et LeBron James (133,2 millions de dollars), respectivement 4e et 5e. Deux footballeurs français entrent dans le top 10. Karim Benzema, joueur d'Al-Ittihad depuis 2023, se classe 8e avec un revenu de 116 millions de dollars, suivi de près par Kylian Mbappé (110 millions de dollars). Rudy Gobert est le seul autre représentant tricolore dans le top 100 de Sportico, occupant la 72e place avec un revenu de 44 millions de dollars





RMCsport / 🏆 63. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Cristiano Ronaldo Meilleur Payé Athlètes Sportico Football NBA Boxe Français Karim Benzema Kylian Mbappé

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Alpes : Encore un skieur victime d’une avalanche, le septième mort en une semaineUn skieur est décédé dans avalanche, ce dimanche, en Savoie, portant à sept le nombre de victimes dans les Alpes en l’espace d’une semaine seulement

Lire la suite »

Real Madrid : Cristiano Ronaldo adoube Mbappé et annonce un possible retourDe nouveaux extraits d'une longue interview donnée par Cristiano Ronaldo viennent d'être dévoilés.

Lire la suite »

Charente-Maritime : la publicité faite à une hypnothérapeute par une mairie déclenche une controverseUn psychologue psychothérapeute reproche à la Ville de Bourcefranc-le-Chapus d’avoir permis l’installation dans un cabinet médical d’une pratiquante de médecine non conventionnelle qu’il considère comme une « pseudo-thérapeute ».

Lire la suite »

Maine-et-Loire: une adolescente de 12 ans meurt d'une grippe suivie d'une pneumonieÀ Saumur, dans le Maine-et-Loire, une adolescente de 12 ans a succombé à la maladie, comme l'a indiqué la procureure de la république, Alexandra Verron. Elle est morte 'd'une pneumonie consécutive à un état grippal', dimanche 26 janvier.

Lire la suite »

Une adolescente de 12 ans meurt d’une grippe suivie d’une pneumonieUne adolescente de 12 ans est morte, dimanche 26 janvier, à Saumur (Maine-et-Loire) des suites d’une pneumonie consécutive d’un état grippal. Elle avait consulté un médecin quelques jours plus tôt.

Lire la suite »

Fusil d'une bombe artisanale dans une boîte aux lettres à Gourin, une victime grièvement blesséeMercredi soir, un homme a été sérieusement blessé par une bombe artisanale placée dans sa boîte aux lettres à Gourin, dans le Morbihan. La victime, un homme de 47 ans, a été transportée au CHU de Brest en état d'arrêt cardio-respiratoire. Le maire de Gourin a confirmé l'incident et l'absence de revendications ou d'inscriptions sur les lieux. Les gendarmes enquêtent sur cette affaire.

Lire la suite »