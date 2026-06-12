Cristiano Ronaldo affirme être en forme à l'approche de la Coupe du monde 2026

À 41 ans, le capitaine portugais Cristiano Ronaldo se dit prêt pour sa sixième Coupe du monde. Il assure être en pleine forme après une saison réussie en Arabie saoudite et exprime son optimisme pour les chances du Portugal dans le tournoi.

À cinq jours de son entrée en lice à la Coupe du monde 2026 face à la RD Congo et avant de rejoindre les États-Unis, la star portugaise Cristiano Ronaldo a tenu à chasser les doutes sur sa condition physique .

À 41 ans, CR7, qui s'apprête à disputer sa sixième phase finale d'un Mondial, assure être en forme. Une longévité impressionnante qui suscite néanmoins quelques interrogations, notamment sur sa condition physique. À 41 ans, le capitaine portugais est-il toujours au niveau pour disputer une phase finale d'un Mondial? Interrogé, l'intéressé a répondu par une autre question : "Physiquement?

Je vais bien, vous n'avez pas vu les matchs", a lancé CR7 aux journalistes ce vendredi. Sacré champion d'Arabie saoudite avec Al-Nassr, Cristiano a inscrit 30 buts en 37 apparitions toutes compétitions confondues. De bon augure avant d'aborder la Coupe du monde avec le Portugal. Cristiano Ronaldo s'est dit "très positif" vendredi avant de s'envoler depuis Lisbonne pour son camp de base de Palm Beach, en Floride.

"C'est avec beaucoup d'espoir que nous abordons encore cette compétition. La préparation a été très bonne, fatigante, parce que nous avons travaillé dur.

" Au sujet des ambitions de la Seleçao, Ronaldo assure être "très positif. " "Je crois que les choses vont bien se passer et que nous allons faire une bonne prestation", a affirmé l'ancien Madrilène. "C'est une génération très bonne (... ) qui va donner beaucoup de joies aux Portugais.

" "Le plus important c'est de bien commencer, avec le premier match, puis enchaîner avec le deuxième et le troisième... finir premiers du groupe et, à partir de là, avancer match après match", a-t-il ajouté. La Seleçao a disputé ces derniers jours deux amicaux de préparation contre le Chili et le Nigéria, remportés tous les deux sur le score de 2 à 1, mais Cristiano Ronaldo est resté muet.

Ses déclarations interviennent alors que le Portugal s'apprête à affronter la RD Congo dans son premier match de la phase de groupes, avant des matchs contre l'Ouzbékistan et la Colombie dans le groupe K. Malgré les interrogations légitimes sur sa capacité à répéter des efforts de haut niveau à un âge avancé, Ronaldo semble toujours aussi déterminé et confiant. Son impact sur le jeu portugais reste considérable, tant par son leadership que par sa présence dans la surface adverse.

La saison qu'il vient de réaliser avec Al-Nassr, ponctuée par un titre de champion et une belle performance individuelle, est un argument fort en sa faveur. Reste à savoir comment il tiendra le rythme d'une compétition exigeante comme une Coupe du monde, où les matches s'enchaînent à un rythme soutenu. L'équipe du Portugal, qui compte de nombreux talents dans ses rangs, mise sur l'expérience de son capitaine pour guider les plus jeunes et atteindre les objectifs fixés.

Le premier match contre la RD Congo sera déjà un test important pour Ronaldo et ses coéquipiers, afin de lancer idéalement leur campagne mondiale





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