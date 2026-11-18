Face à la fermeture récurrente des Urgences de Marmande, la sénatrice Bonfanti-Dossat accuse la ministre Rist d'incompétence. Point sur la situation critique du 47.

La sénatrice Christine Bonfanti-Dossat a vivement contesté les arguments de la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, concernant la gestion de la crise des Urgences en Lot-et-Garonne. Cette intervention intervient deux semaines après la première interpellation de son collègue, le sénateur Michel Masset, le 4 novembre 2026. La situation reste critique pour les habitants de Marmande et Villeneuve-sur-Lot.

La fermeture nocturne des Urgences de Marmande

Christine Bonfanti-Dossat a rappelé que le service des Urgences de Marmande a été fermé la nuit pendant quatre week-ends consécutifs depuis le 23 octobre 2026. La sénatrice a dénoncé un décalage entre le discours officiel et la réalité du terrain. Elle a cité le cas d'une patiente en détresse respiratoire, restée deux heures et trente minutes sans prise en charge avant d'être transférée au Samu.

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Cette fermeture a également concerné l'antenne SMUR de Nérac. La sénatrice a insisté sur le fait que la continuité des soins est actuellement assurée grâce aux équipes hospitalières, aux médecins régulateurs et aux généralistes libéraux du Samu 47. Elle a martelé que derrière chaque fermeture, des patients parcourent de plus en plus de kilomètres et que des familles sont dans l'inquiétude.

Une réponse ministérielle jugée insuffisante

La ministre Stéphanie Rist a tenté de défendre sa politique en évoquant l'arrivée d'internes et de 32 médecins juniors en Lot-et-Garonne. Elle a expliqué que les difficultés de recrutement provenaient de rémunérations variables créant des mésententes entre établissements. La direction provisoire a ainsi interrompu une pratique antérieure, provoquant le départ de médecins dans une ambiance compliquée.

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Christine Bonfanti-Dossat a qualifié cette explication de " dialogue de sourds ". Elle a souligné que l'affirmation selon laquelle aucun patient n'est laissé sans soin est contredite par les faits observés localement. La sénatrice a exhorté la ministre à prendre véritablement en compte la mesure de cette crise sanitaire structurelle.

Appels à une intervention directe et prévention

En clôture de cet échange tendu, la ministre a fait un rappel sur la nécessité de la vaccination contre la grippe pour éviter l'encombrement des services hospitaliers. Elle a été invitée à venir sur place pour se rendre compte de la gravité de la situation. Christine Bonfanti-Dossat a insisté sur la dignité des soignants épuisés par cette gestion de crise.

La situation en Lot-et-Garonne illustre les tensions persistantes entre les mesures gouvernementales et les réalités des territoires ruraux. Les professionnels de santé du 47 continuent de faire face à une surcharge de travail malgré les annonces de recrutement. L'issue de cette crise dépendra de la mise en œuvre effective des solutions promises par le ministère.