Fabien Roussel et Alexis Corbière dénoncent les politiques économiques actuelles et appellent à l'unité de la gauche face à la crise du pouvoir d'achat et aux réformes de l'éducation.

Fabien Roussel, candidat du Parti communiste français ( PCF) à la présidentielle, a mené une attaque frontale contre la gestion économique du gouvernement. Il qualifie Emmanuel Macron de serviteur zélé des plus riches et des institutions bancaires. Cette accusation s'inscrit dans un contexte de crise sociale majeure où le pouvoir d'achat des Français est en chute libre.

Le dirigeant communiste réclame explicitement une baisse de la TVA sur l'énergie. Il rappelle que de nombreux députés de gauche ont déjà formulé cette demande au Parlement. Pour Roussel, l'urgence sociale impose des mesures fiscales immédiates pour soulager les ménages face à la hausse des factures.

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Propositions pour l'éducation et les salaires minimums

Sur le sujet de l'orientation scolaire, Fabien Roussel demande l'abrogation immédiate de Parcoursup. Il justifie cette position en rappelant que le système a fonctionné sans cette plateforme par le passé. Le candidat insiste sur la nécessité de revenir à des méthodes de gestion des formations supérieures jugées plus efficaces par sa formation.

Concernant le pouvoir d'achat, Roussel plaide pour un coup de pouce direct sur le SMIC. Cependant, il insiste également sur la nécessité d'instaurer une indexation des salaires. Cette double mesure vise à protéger les revenus des travailleurs contre l'érosion de l'inflation sur le long terme.

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Division et unité à gauche face aux enjeux électoraux

Alexis Corbière, député de L'Après, lance un appel pressant à l'unité des forces progressistes. Il affirme que le peuple de gauche doit cesser de travailler à ses propres divisions. Cette prise de position intervient alors que les tensions stratégiques entre les partis de gauche s'intensifient en vue des prochaines échéances politiques nationales.

La critique de Corbière s'adresse à une gauche qui, selon lui, se fragmente au lieu de consolider son opposition. Il urge à une réconciliation tactique pour présenter un front commun face aux politiques libérales du quinquennat actuel. Cette vision contraste avec les débats internes qui caractérisent le paysage politique français.

Réactions de la droite et du précédent quinquennat

Gérard Longuet, ancien ministre de la Défense, apporte son regard sur la primaire à droite. Il estime qu'Édouard Philippe a tort de refuser de participer à ce scrutin. Pour l'ancien responsable, cette participation serait nécessaire pour valider la légitimité du candidat de la droite.

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Longuet se montre également critique envers Jean-Luc Mélenchon lors du meeting au Bourget. Il observe que si Mélenchon est une bête de scène et sait parler, il ne sait pas compter. Cette remarque vise les aspects chiffrés du programme politique du leader de la France insoumise.

François Hollande, ancien président de la République, livre son opinion sur le mandat actuel via RTL. Il pense que moins Emmanuel Macron s'occupera de la vie politique et de l'élection présidentielle, mieux ce sera. Selon l'ancien locataire de l'Élysée, cette distance profiterait à la fin de son mandat.