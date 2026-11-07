Alors que le gouvernement craint la suppression de 230.000 emplois avec un Smic à 1.700 euros, Fabien Roussel défend une hausse salariale et critique la gestion de Macron.

La France traverse une période de tension sociale accrue ce 7 novembre, marquée par des manifestations dans les grandes villes et des désaccords profonds au sein de la gauche sur l'orientation économique. Alors que les autorités dénombrent de nombreux incidents, les débats sur le pouvoir d'achat et la réforme des retraites dominent l'agenda politique national avec une intensité inhabituelle.

Les craintes économiques du gouvernement sur le Smic

Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail, a exprimé une opposition ferme à toute augmentation significative du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans une déclaration publiée dans La Tribune Dimanche, il a alerté les législateurs en affirmant que porter le Smic à 1.700 euros nets détruirait plus de 230.000 emplois, mettant en avant les risques macroéconomiques d'une telle mesure structurelle.

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Dieynaba Diop, porte-parole du Parti Socialiste, a vivement critiqué cette position et la dynamique des négociations budgétaires actuelles. Elle a dénoncé l'impossibilité de construire un compromis politique lorsque les représentants du gouvernement ne sont pas présents aux discussions, soulignant un climat de défiance persistant entre l'exécutif et l'opposition parlementaire.

La vision de Fabien Roussel pour une hausse salariale

En réaction à ces positions, Fabien Roussel, candidat du Parti Communiste Français à la présidentielle, a plaidé pour une intervention étatique plus directe sur les revenus. Il a déclaré qu'il faut un coup de pouce concret sur le Smic, mais a immédiatement souligné la nécessité d'accompagner cette mesure d'une indexation générale des salaires pour garantir l'effet de levier économique souhaité par les mouvements sociaux.

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Le leader communiste a également insisté sur la responsabilité historique de l'actuel chef de l'État dans la situation actuelle. Il a accusé Emmanuel Macron d'avoir été le serviteur zélé des plus riches et des institutions bancaires, rejetant ainsi la responsabilité de la crise sociale sur la direction du pays et appelant à un changement de paradigme dans la gestion de l'économie française.

Propositions structurelles et soutien à Mélenchon

Au-delà des questions salariales, Fabien Roussel a formulé des exigences précises sur le plan de la justice sociale et des procédures administratives. Il a affirmé que l'abrogation de Parcoursup était une nécessité absolue, justifiant cette position par le fait que le système éducatif a fonctionné sans cette plateforme avant son instaurations, ce qui prouverait sa non-essentialité.

Il a également appelé au vote des députés communistes pour soutenir Jean-Luc Mélenchon, tout en critiquant les méthodes de certains collègues qui n'ont même pas eu un petit coup de fil pour prévenir leurs décisions. Il a jugé cette absence de courtoisie parlementaire pas très élégante, tout en affirmant que les bisbilles à gauche ne sont pas son dada et qu'il reste concentré sur le programme qu'il veut défendre.

Impact réel et prochaines étapes politiques

Les conséquences de ces tensions se font déjà sentir dans la rue, comme le détaille le ministère de l'Intérieur dans un communiqué officiel. Les grandes villes ont été émaillées de nombreux incidents lors des mobilisations, illustrant l'urgence de trouver des solutions politiques viables pour apaiser la colère sociale et restaurer le dialogue institutionnel.

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Pour Fabien Roussel, la réussite de la gauche dépendra de sa capacité à se renforcer et à présenter un front uni face à l'administration actuelle. Il a ajouté que nous sommes nombreux au Parlement à avoir demandé la baisse de la TVA sur l'énergie, une mesure qu'il considère comme essentielle pour soulager immédiatement les budgets des ménages et faire face à la crise du coût de la vie.